Xã Nhân Cơ: Gói thầu 5,6 tỷ, tiết kiệm ngân sách 5,5 triệu đồng

Gói thầu thi công đường giao thông tại xã Nhân Cơ trị giá hơn 5,6 tỷ đồng do Công ty Thanh Tuấn Đắk Nông thực hiện với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,5 triệu đồng.

Ngày 28/04/2026, ông Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Kinh tế xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 73/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí xây dựng" thuộc công trình Đường giao thông trục thôn 2 Nhân Cơ (thôn 2 Nhân Đạo cũ). Đơn vị trúng thầu được công bố là Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng Thanh Tuấn Đắk Nông.

Theo Quyết định số 73/QĐ-KT, Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng Thanh Tuấn Đắk Nông trúng thầu với giá 5.601.242.000 đồng. Hình thức hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 270 ngày. Chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là 5.536.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt khoảng 0,098%.

Hồ sơ công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, gói thầu xây lắp này có giá dự toán là 5.606.778.000 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công và được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Chủ đầu tư trực tiếp là Phòng Kinh tế xã Nhân Cơ, người quyết định đầu tư là Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ.

Về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Phát Đắk Nông là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng NKH.

Biên bản mở thầu ghi nhận thời điểm đóng thầu và mở thầu diễn ra vào lúc 10:00 ngày 20/04/2026. Tại thời điểm này, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng Thanh Tuấn Đắk Nông.

Quyết định số 73/QĐ-KT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí xây dựng" thuộc công trình Đường giao thông trục thôn 2 Nhân Cơ (thôn 2 Nhân Đạo cũ). (Nguồn MSC)

Công ty TNHH Một thành viên thương mại xây dựng Thanh Tuấn Đắk Nông có mã số thuế 6400300658, trụ sở đăng ký tại thôn Quảng Lộc, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 51 gói thầu trên hệ thống. Trạng thái kết quả gồm: trúng thầu 40 gói, trượt 2 gói, 7 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 143.363.018.646 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 80.797.060.646 đồng.

Trong lịch sử tham gia dự thầu, Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng Thanh Tuấn Đắk Nông từng tham gia chung hoặc có sự xuất hiện cùng Công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Phát Đắk Nông tại 11 gói thầu (kết quả trúng 8 gói). Tại gói thầu công trình Đường giao thông trục thôn 2 Nhân Cơ hiện tại, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Phát Đắk Nông tham gia với vai trò là đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trụ sở UBND xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi thông tin nhằm tuyên truyền và phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, các quy định về đấu thầu hiện hành được thiết lập nhằm tạo ra một khung pháp lý rõ ràng, phục vụ mục tiêu đảm bảo sự minh bạch, công bằng và tối ưu hóa ngân sách.

Luật sư Nguyễn Thị Hương thông tin cụ thể: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định chi tiết về việc đánh giá năng lực nhà thầu, tiêu chuẩn hồ sơ mời thầu và nguyên tắc tổ chức lựa chọn nhà thầu. Pháp luật quy định rõ yêu cầu về tính độc lập khách quan giữa các bên liên quan, bao gồm đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ và nhà thầu dự thầu, nhằm tránh tình trạng xung đột lợi ích. Bên cạnh đó, việc tổ chức đấu thầu qua mạng là phương thức được ưu tiên để mở rộng cơ hội tiếp cận cho mọi doanh nghiệp đủ năng lực. Theo quy định, trường hợp gói thầu có 01 nhà thầu tham dự, đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá dự thầu không vượt giá gói thầu thì chủ đầu tư vẫn tiến hành phê duyệt trúng thầu bình thường theo luật định. Các chỉ số về tỷ lệ tiết kiệm hay số lượng nhà thầu tham gia là những số liệu thực tế phản ánh kết quả đầu ra của quá trình tổ chức đấu thầu tại từng dự án cụ thể".

TÍNH CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU QUA MẠNG Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn các quy định trọng tâm của pháp luật về đấu thầu liên quan đến nguyên tắc đảm bảo cạnh tranh và đánh giá hồ sơ: Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu): Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; Tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; Tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Nghị định 214/2025/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu): Việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí đã được công khai trên E-HSMT. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi đưa ra tiêu chí không phù hợp nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí đã được công khai trên E-HSMT. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi đưa ra tiêu chí không phù hợp nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Thông tư 79/2025/TT-BTC: Quy định chi tiết về việc ứng dụng công nghệ thông tin, bảo mật dữ liệu và công khai minh bạch toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo mọi doanh nghiệp trên cả nước đều có quyền tiếp cận thông tin gói thầu một cách bình đẳng.

​