Xúc động loạt ảnh Ngọc Sơn về Bà Rịa – Vũng Tàu tiễn biệt mẹ

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn - bà Kim Loan qua đời chiều 11/7/2021 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời điểm đó, ca sĩ Ngọc Sơn phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc COVID-19 nên không thể về chịu tang mẹ. Em trai Ngọc Hải thay anh lo tang lễ cho mẹ. Ngày 15/11, ba anh em Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Ngọc Hà cùng gia đình đã làm lễ hạ huyệt cho mẹ tại thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu sau thời gian khó khăn do giãn cách và dịch bệnh phức tạp. Đây là lần đầu tiên Ngọc Sơn “gặp lại” mẹ sau thời gian giãn cách, để nói lời từ biệt với người mẹ mà anh luôn hết mực yêu thương, kính trọng. Lễ hạ huyệt của bà Kim Loan được diễn ra lặng lẽ trong phạm vi gia đình. Anh em Ngọc Sơn sắp xếp nơi an nghỉ cho mẹ ở bên cạnh bố, như một cách để hai người bầu bạn với nhau. Đó cũng là tấm lòng của anh em Ngọc Sơn dành cho đấng sinh thành. Trong buổi lễ, ngoài anh em Ngọc Sơn, một số học trò thân thiết nhất của nam danh ca hay tin và xin được đến viếng như: ca sĩ - doanh nhân Michael Lang, ca sĩ Quách Tuấn Du, con nuôi Sinti Quang Ngọc, Huệ Trần… Trong showbiz Việt, Ngọc Sơn nổi tiếng là người anh cả hiền lành, luôn yêu thương, giúp đỡ, nhường nhịn đàn em và là người con có hiếu. Thời điểm mẹ bệnh nặng, nam danh ca dốc hết tài sản cho mẹ chữa bệnh.Danh ca Ngọc Sơn an lòng khi giờ phút cuối vẫn chu toàn cho cha mẹ. Trước lễ hạ huyệt của mẹ, Ngọc Sơn đã tranh thủ đến dự lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung. Nam danh ca bày tỏ muốn chuyển khoản 500 triệu là tấm lòng của ông bầu Đức Thụy - người anh em thân thiết của anh, gửi đến những người con nuôi của Phi Nhung. Tuy nhiên, theo lời nhắn nhủ của quản lý Diễm Phạm, lễ cúng 49 ngày là một dịp ý nghĩa, mong muốn anh Ba đến tham dự và gặp sư cô đang chăm lo cho các bé rồi mọi việc sẽ bàn tính trong dịp này. Cũng vì lẽ đó, Ngọc Sơn muốn trao tấm lòng của bầu Thụy cho con nuôi của Phi Nhung trong một dịp trang trọng, ý nghĩa như vậy. Tuy sau sự kiện Ngọc Sơn bị hàm oan khi dư luận chỉ trích việc đọc tên và trao tặng tiền là “tranh thủ” quảng cáo trong một dịp không mấy phù hợp. Xem video "Ngọc Sơn tiết lộ bí quyết giúp anh trở thành ông hoàng nhạc sến". Nguồn VTC

