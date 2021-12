Xúc động Bùi Công Duy đàn, Đức Tuấn hát bên mộ nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào lúc 8h45' ngày 8/12 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô sau thời gian dài chiến đấu với bệnh hiểm nghèo. Ngày 13/12, tang lễ cố nhạc sĩ đã diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Sau tang lễ, thi hài của nhạc sĩ Phú Quang được an táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, huyện Phù Ninh, Phú Thọ. Gia đình, người thân và đồng nghiệp đã có mặt để tiễn đưa cố nhạc sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Phút cuối tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy gây xúc động khi đàn bên mộ cố nhạc sĩ. Nghệ sĩ violin Bùi Công Duy kết hôn cùng nghệ sĩ piano Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang. Sinh thời, nhạc sĩ Phú Quang rất quý mến Bùi Công Duy. Ông coi con rể như "người bạn lớn".Phú Quang khoe rằng, ông thấy hạnh phúc và tự hào khi có người con rể như Bùi Công Duy. "Tôi coi Duy như người bạn lớn. Hai bố con có thể chia sẻ với nhau nhiều, từ nghệ thuật cho đến bóng đá... Giống như bạn bè vậy", nhạc sĩ Phú Quang từng bày tỏ. Không chỉ Bùi Công Duy chơi đàn mà ca sĩ Tấn Minh và Đức Tuấn cũng hát ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" tiễn biệt cố nhạc sĩ. Trước khi qua đời, nhạc sĩ Phú Quang đã có hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật nước nhà với gia tài đồ sộ lên tới 600 tác phẩm như: "Em ơi Hà Nội phố", "Đâu phải bởi mùa thu", "Nỗi nhớ mùa đông", "Biển nỗi nhớ và em", "Mơ về nơi xa lắm", "Im lặng đêm Hà Nội"... Sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang là mất mát to lớn với nền âm nhạc nước nhà.Xem video"Rớt nước mắt với tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang về những người lao động xa xứ". Nguồn Vie Network

