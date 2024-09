Xuân Nghi nổi đình đám một thời giờ ra sao?

Xuân Nghi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là nhạc sĩ Duy Thoán, mẹ Xuân Nghi là ca sĩ Minh Ngọc. Theo Vietnamnet, 5 tuổi, Xuân Nghi bắt đầu lên sân khấu chuyên nghiệp. Ảnh: Vietnamnet. Một trong những album được yêu thích của Xuân Nghi là Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ. Ngoài ca hát, cô còn đóng phim Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát, Giấc mơ biển. Ảnh: Dân Việt. Năm 16 tuổi, Xuân Nghi sang Mỹ du học tại Trường đào tạo nghệ sĩ Orange County High School of the Arts. Ảnh: FB Xuân Nghi. Thần đồng ca nhạc một thời tốt nghiệp trường University of Southern California ngành Công nghiệp âm nhạc năm 2018 sau 3 năm theo học. Ảnh: FB Xuân Nghi. Xuân Nghi muốn tập trung cho công việc marketing của một công ty nên gác lại đam mê nghệ thuật từ tháng 5/2024. Ảnh: FB Xuân Nghi. Tuy nhiên, mới đây, thông tin Xuân Nghi tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: FB Xuân Nghi. Xuân Nghi chia sẻ, cô thực sự quá bất ngờ trước sự yêu mến và ủng hộ của khán giả khi góp mặt trong Chị đẹp đạp gió 2024. Ảnh: FB Chị đẹp đạp gió. Năm 2019, Xuân Nghi công khai hẹn hò bạn trai lâu năm. Tuy nhiên, khoảng 1-2 năm trở lại đây, nữ ca sĩ không chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Xuân Nghi. Sống ở Mỹ nhiều năm, ca sĩ Xuân Nghi được nhiều người nhận xét “Tây hóa” trong cách ăn mặc, trang điểm. Ảnh: FB Xuân Nghi. Xem video: "Xuân Nghi trả lời phỏng vấn". Nguồn Vietnamnet

