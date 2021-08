Vừa bị tố “cắm sừng”, bồ cũ Ngọc Trinh bị bóc “gạ gẫm” gái xinh

Mới đây, người mẫu Lê Ngọc Trinh gây xôn xao với hình ảnh xuống tóc, xác nhận quy y cửa Phật. Người đẹp chia sẻ bản thân gặp nhiều chuyện tổn thương tinh thần, dẫn đến sang chấn tâm lý, bị trầm cảm. Ngọc Trinh tiết lộ, nguyên nhân khiến cô quyết định xuống tóc, quy y là do bị bạn trai cầu thủ Liễu Quang Vinh "cắm sừng", dù gia đình hai bên đã tính đến chuyện đám cưới cho đôi trẻ. Sau khi bị Ngọc Trinh tố phản bội, Liễu Quang Vinh tiếp tục bị khui chuyện gạ gẫm gái xinh dù đã có người yêu. Cô gái trẻ tên Trương Thùy Linh còn tung tin nhắn làm bằng chứng nam cầu thủ thả thính, rủ rê cô gặp mặt. "Lúc mình check Facebook và biết có người yêu là chị Trinh rồi thì tôi đã có ý nghĩ hay nói cho chị ấy biết tên kia có ý định xấu sau lưng chị. Nhưng nghĩ nếu làm thế chị ấy buồn lắm và có thể phá tan tình yêu của họ nên cũng chỉ suy nghĩ vậy rồi gạt đi", cô gái này bày tỏ. Về phía Liễu Quang Vinh, trước lời tố "cắm sừng", lăng nhăng, anh vẫn chưa lên tiếng. Sau khi trải lòng chuyện tình cảm, người mẫu Lê Ngọc Trinh nhận được nhiều lời an ủi, động viên của bạn bè, người hâm mộ. Trước đó, Lê Ngọc Trinh tâm sự chuyện bị trầm cảm nặng phải điều trị tâm lý: "Có lẽ Trinh thuộc người thiếu thốn tình thương từ bé và rồi những năm tháng vừa qua có quá nhiều biến cố xảy ra với Trinh, chứng kiến từng người thân yêu bên cạnh mất đi, và không ít sự cố đau lòng trong cuộc sống khiến cho tinh thần của Trinh bị chao đảo không còn vững vàng. Vì thế tiếp tục nhận lấy tổn thương dồn dập đã làm cho Trinh không đủ dũng sức đối diện được mà sang chấn tâm lý và rơi vào trầm cảm dạng nặng". "Trinh biết mình có triệu chứng không ổn một thời gian nhưng vẫn chưa nhận thức được mầm bệnh mình đang mắc phải, mãi đến khi không còn làm chủ được cảm xúc và bản thân mình thì Trinh mới được một người bạn phát hiện ra, giúp đỡ gặp bác sĩ trị liệu", Ngọc Trinh bảy tỏ. Lê Ngọc Trinh là người mẫu tự do, diễn viên tại TPHCM. Cô sinh năm 1996, quê Cần Thơ. Người đẹp được cho là bản sao của người mẫu nội y Ngọc Trinh. Tuy nhiên, cô khẳng định không dựa vào Ngọc Trinh để nổi tiếng mà tự đi lên trong showbiz nhờ thực lực của bản thân. Trước cuộc tình đau khổ với Liễu Quang Vinh, Lê Ngọc Trinh từng hẹn hò cùng trung vệ U21 Việt Nam - Lê Thành Phong.Xem video "Ngọc Trinh trình báo mất trộm tài sản hơn 10 tỷ". Nguồn Zing

Mới đây, người mẫu Lê Ngọc Trinh gây xôn xao với hình ảnh xuống tóc, xác nhận quy y cửa Phật. Người đẹp chia sẻ bản thân gặp nhiều chuyện tổn thương tinh thần, dẫn đến sang chấn tâm lý, bị trầm cảm. Ngọc Trinh tiết lộ, nguyên nhân khiến cô quyết định xuống tóc, quy y là do bị bạn trai cầu thủ Liễu Quang Vinh "cắm sừng", dù gia đình hai bên đã tính đến chuyện đám cưới cho đôi trẻ. Sau khi bị Ngọc Trinh tố phản bội, Liễu Quang Vinh tiếp tục bị khui chuyện gạ gẫm gái xinh dù đã có người yêu. Cô gái trẻ tên Trương Thùy Linh còn tung tin nhắn làm bằng chứng nam cầu thủ thả thính, rủ rê cô gặp mặt. "Lúc mình check Facebook và biết có người yêu là chị Trinh rồi thì tôi đã có ý nghĩ hay nói cho chị ấy biết tên kia có ý định xấu sau lưng chị. Nhưng nghĩ nếu làm thế chị ấy buồn lắm và có thể phá tan tình yêu của họ nên cũng chỉ suy nghĩ vậy rồi gạt đi", cô gái này bày tỏ. Về phía Liễu Quang Vinh, trước lời tố "cắm sừng", lăng nhăng, anh vẫn chưa lên tiếng. Sau khi trải lòng chuyện tình cảm, người mẫu Lê Ngọc Trinh nhận được nhiều lời an ủi, động viên của bạn bè, người hâm mộ. Trước đó, Lê Ngọc Trinh tâm sự chuyện bị trầm cảm nặng phải điều trị tâm lý: "Có lẽ Trinh thuộc người thiếu thốn tình thương từ bé và rồi những năm tháng vừa qua có quá nhiều biến cố xảy ra với Trinh, chứng kiến từng người thân yêu bên cạnh mất đi, và không ít sự cố đau lòng trong cuộc sống khiến cho tinh thần của Trinh bị chao đảo không còn vững vàng. Vì thế tiếp tục nhận lấy tổn thương dồn dập đã làm cho Trinh không đủ dũng sức đối diện được mà sang chấn tâm lý và rơi vào trầm cảm dạng nặng". "Trinh biết mình có triệu chứng không ổn một thời gian nhưng vẫn chưa nhận thức được mầm bệnh mình đang mắc phải, mãi đến khi không còn làm chủ được cảm xúc và bản thân mình thì Trinh mới được một người bạn phát hiện ra, giúp đỡ gặp bác sĩ trị liệu", Ngọc Trinh bảy tỏ. Lê Ngọc Trinh là người mẫu tự do, diễn viên tại TPHCM. Cô sinh năm 1996, quê Cần Thơ. Người đẹp được cho là bản sao của người mẫu nội y Ngọc Trinh. Tuy nhiên, cô khẳng định không dựa vào Ngọc Trinh để nổi tiếng mà tự đi lên trong showbiz nhờ thực lực của bản thân. Trước cuộc tình đau khổ với Liễu Quang Vinh, Lê Ngọc Trinh từng hẹn hò cùng trung vệ U21 Việt Nam - Lê Thành Phong. Xem video "Ngọc Trinh trình báo mất trộm tài sản hơn 10 tỷ". Nguồn Zing