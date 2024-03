Vợ hơn tuổi của Bình Minh đón sinh nhật bên chồng, hội bạn thân

Mới đây, vợ chồng diễn viên Bình Minh - Anh Thơ khoe ảnh tình tứ trong tiệc sinh nhật. Vợ Bình Minh gợi cảm bên bạn bè thân thiết: ca sĩ Bảo Thy, Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo. Doanh nhân Anh Thơ còn mời Hoa hậu Hà Kiều Anh dự tiệc sinh nhật. Trước đó, Anh Thơ đón sinh nhật ấm cúng bên chồng con. “Chúc mừng sinh nhật bạn gái 18++ đã đồng hành cùng mình trong những năm qua và thêm 50 năm nữa nhé! Happy birthday”, Bình Minh viết lời ngọt ngào dành cho vợ.Vợ chồng Bình Minh kết hôn được 16 năm. Tổng quãng thời gian bên nhau của cặp đôi hiện tại là 19 năm. Bình Minh và Anh Thơ có hai con gái chung: An Nhiên (sinh năm 2009) và An Như (sinh năm 2012). Hai nhóc tì nhà Bình Minh đều có chiều cao vượt trội. Doanh nhân Anh Thơ được khen khéo vun vén hạnh phúc gia đình. Vợ Bình Minh cũng ngày càng trẻ đẹp. Nữ doanh nhân từng bị chê kém sắc so với chồng nhưng nay "lột xác" đến ngỡ ngàng. Anh Thơ khiến ai cũng xuýt xoa khi khoe làn da trắng mịn, gương mặt tươi tắn. Vợ Bình Minh có gu ăn mặc tinh tế. Khi đi sự kiện, cô thường chọn phong cách quý phái còn ở đời thường, Anh Thơ chuộng váy áo nữ tính, hoặc trang phục năng động. Xem video "Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ dự sự kiện". Nguồn Bí mật Vbiz

