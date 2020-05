Việt Hương nổi tiếng thế nào mà vẫn bị chê không xứng làm giám khảo?

Mới đây, Việt Hương bị nhiều khán giả chê không xứng làm giám khảo gameshow âm nhạc “Ca sĩ bí ẩn” do nữ nghệ sĩ xuất thân là diễn viên. Trước những ý kiến trái chiều, Việt Hương đáp trả: "Đơn giản vì tôi ăn khách, làm việc có tâm và vui, duyên dáng. Nếu tôi vô duyên, chẳng ai mời tôi hết”. Ảnh: Zing Việt Hương vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của cô là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng, ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn. Khi Việt Hương còn nhỏ, bố mẹ của cô đã chia tay nhau. Ảnh: Người lao động Khi Việt Hương theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM), bố của cô rất vui mừng. Năm 2013, mẹ của Việt Hương qua đời, 6 năm sau đó, bố của cô mất. Ảnh: Lao động Theo Sài Gòn Giải Phóng, khi còn là sinh viên Trường Nghệ thuật sân khấu II, Việt Hương đã bộc lộ tài năng diễn xuất. Cô nhận được nhiều giải thưởng như Huy chương bạc Diễn viên xuất sắc trong Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995, Huy chương vàng Diễn viên xuất sắc trong Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1999. Ảnh: Người đưa tin Từ năm 1998 đến 2004, Việt Hương là một trong những diễn viên chính của Sân khấu Kịch Sài Gòn. Năm 1999, cô một lần nữa giành được Huy chương Vàng cho Diễn viên xuất sắc trong Liên hoan Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc. Ảnh: Người đưa tin Năm 2002, Việt Hương lập nhóm hài riêng. Từ năm 2003 - 2005, cô cùng các đồng nghiệp liên tiếp giành danh hiệu Nhóm hài được yêu thích nhất trong Gala cười do VTV sản xuất. Tạp chí Sân khấu bình chọn cô là nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2004. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Năm 2005, Việt Hương đoạt giải Mai vàng cho diễn viên chính kịch với vở “Sự cám dỗ dịu dàng”. Ngoài diễn hài, đóng kịch, cô còn tham gia lĩnh vực sân khấu cải lương trong những vở “Hoa đồng cỏ nội”, “Chiếc áo Thiên Nga”, “Thúy Kiều”. Ảnh: Vietnamnet Việt Hương còn đóng phim điện ảnh, truyền hình. Các dự án cô tham gia gồm: “Nhà có 5 nàng tiên”, “Quý tử bất đắc dĩ”, “Đời như ý’, “Duyên trần thoát tục”, “Cưới cháy”, “Trùm cỏ”, “Gái già lắm chiêu”, “Tía tui là cao thủ”, “Dạ khúc nguyệt cầm”, “Hai người cha”, “Yêu thuê”. Ảnh: Zing Năm 2007, Việt Hương sang định cư ở Mỹ và cộng tác với một trung tâm đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới và có những tiểu phẩm hài hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Tâm vô cùng ăn ý tạo nên tên tuổi cặp bài trùng Hoài Linh - Việt Hương, Việt Hương - Hoài Tâm. Việt Hương được đồng nghiệp ưu ái đặt biệt danh là “quái kiệt” bởi khả năng biến hóa khôn lường. Cô vào vai ngọt dù nhân vật già hay trẻ, dù chân chất hay gian xảo, bi hay hài. Ảnh: PLO Khi gameshow bùng nổ, Việt Hương đắt show làm giám khảo, MC các chương trình như: "Vietnam’s Got Talent", "Ơn giời cậu đây rồi", "Thách thức danh hài", "Thử thách người nổi tiếng", "Người bí ẩn", "Cười xuyên Việt", "Làng hài mở hội", "Hoán đổi", "Song đấu"…

Mời quý độc giả xem video "Việt Hương góp vốn phim 12 tỷ chiếu Tết". Nguồn VTC





Mới đây, Việt Hương bị nhiều khán giả chê không xứng làm giám khảo gameshow âm nhạc “Ca sĩ bí ẩn” do nữ nghệ sĩ xuất thân là diễn viên. Trước những ý kiến trái chiều, Việt Hương đáp trả: "Đơn giản vì tôi ăn khách, làm việc có tâm và vui, duyên dáng. Nếu tôi vô duyên, chẳng ai mời tôi hết”. Ảnh: Zing Việt Hương vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của cô là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng, ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn. Khi Việt Hương còn nhỏ, bố mẹ của cô đã chia tay nhau. Ảnh: Người lao động Khi Việt Hương theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM), bố của cô rất vui mừng. Năm 2013, mẹ của Việt Hương qua đời, 6 năm sau đó, bố của cô mất. Ảnh: Lao động Theo Sài Gòn Giải Phóng, khi còn là sinh viên Trường Nghệ thuật sân khấu II, Việt Hương đã bộc lộ tài năng diễn xuất. Cô nhận được nhiều giải thưởng như Huy chương bạc Diễn viên xuất sắc trong Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995, Huy chương vàng Diễn viên xuất sắc trong Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1999. Ảnh: Người đưa tin Từ năm 1998 đến 2004, Việt Hương là một trong những diễn viên chính của Sân khấu Kịch Sài Gòn. Năm 1999, cô một lần nữa giành được Huy chương Vàng cho Diễn viên xuất sắc trong Liên hoan Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc. Ảnh: Người đưa tin Năm 2002, Việt Hương lập nhóm hài riêng. Từ năm 2003 - 2005, cô cùng các đồng nghiệp liên tiếp giành danh hiệu Nhóm hài được yêu thích nhất trong Gala cười do VTV sản xuất. Tạp chí Sân khấu bình chọn cô là nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2004. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Năm 2005, Việt Hương đoạt giải Mai vàng cho diễn viên chính kịch với vở “Sự cám dỗ dịu dàng”. Ngoài diễn hài, đóng kịch, cô còn tham gia lĩnh vực sân khấu cải lương trong những vở “Hoa đồng cỏ nội”, “Chiếc áo Thiên Nga”, “Thúy Kiều”. Ảnh: Vietnamnet Việt Hương còn đóng phim điện ảnh, truyền hình. Các dự án cô tham gia gồm: “Nhà có 5 nàng tiên”, “Quý tử bất đắc dĩ”, “Đời như ý’, “Duyên trần thoát tục”, “Cưới cháy”, “Trùm cỏ”, “Gái già lắm chiêu”, “Tía tui là cao thủ”, “Dạ khúc nguyệt cầm”, “Hai người cha”, “Yêu thuê”. Ảnh: Zing Năm 2007, Việt Hương sang định cư ở Mỹ và cộng tác với một trung tâm đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới và có những tiểu phẩm hài hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Tâm vô cùng ăn ý tạo nên tên tuổi cặp bài trùng Hoài Linh - Việt Hương, Việt Hương - Hoài Tâm. Việt Hương được đồng nghiệp ưu ái đặt biệt danh là “quái kiệt” bởi khả năng biến hóa khôn lường. Cô vào vai ngọt dù nhân vật già hay trẻ, dù chân chất hay gian xảo, bi hay hài. Ảnh: PLO Khi gameshow bùng nổ, Việt Hương đắt show làm giám khảo , MC các chương trình như: "Vietnam’s Got Talent", "Ơn giời cậu đây rồi", "Thách thức danh hài", "Thử thách người nổi tiếng", "Người bí ẩn", "Cười xuyên Việt", "Làng hài mở hội", "Hoán đổi", "Song đấu"…

Mời quý độc giả xem video "Việt Hương góp vốn phim 12 tỷ chiếu Tết". Nguồn VTC