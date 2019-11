Vẻ gợi cảm của mỹ nhân trơ trẽn nhất “Hoa hồng trên ngực trái“

" Hoa hồng trên ngực trái" đang trở thành bộ phim gây sốt, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Trong phim, ngoài cặp Trà tiểu tam và Thái vũ phu, vai Ngân - vợ cũ của Bảo (do Hồng Đăng thủ vai) cũng bị ghét cay ghét đắng. Đảm nhận vai diễn này là diễn viên Lương Giang. Cô là gương mặt khá quen với khán giả qua loạt vai diễn ấn tượng. Trước khi tái xuất với "Hoa hồng trên ngực trái", Lương Giang từng tham gia các phim: 13 nữ tử tù, Nhà có nhiều cửa sổ, Ngự lâm không kiếm, Cầu vồng tình yêu, Khát vọng Thăng Long, Tết tỏ tình, Gia đình thủy tinh, Bó tay chấm com, Cư dân thông thái... Đặc biệt vai Giang trong "Hoa cỏ may" phần 3 giúp tên tuổi Lương Giang được nhiều khán giả biết đến. Nữ diễn viên sinh năm 1986 đến với nghệ thuật một cách tình cờ. Từ lần làm mẫu quảng cáo dầu gội đầu, Lương Giang thử sức ở vai trò MC, người mẫu quảng cáo và nhận lời mời đóng phim. Mỗi vai diễn của Lương Giang đều để lại ấn tượng với khán giả. Lương Giang sở hữu vẻ đẹp tự nhiên với gương mặt thanh tú, thân hình cân đối. Nữ diễn viên phô diễn vóc dáng gợi cảm trong trang phục bó sát. Là diễn viên nổi tiếng nhưng ít người biết cô nàng còn đam mê hội họa. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1986 còn tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Về cuộc sống riêng, nữ diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái" đã lập gia đình và có cuộc sống bình yên. Ngoài những lúc tập trung cho công việc, Lương Giang dành thời gian chăm sóc gia đình, chơi cùng cô con gái nhỏ. Ông xã của Lương Giang ủng hộ vợ hết mình khi cô hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Anh ấy là chỗ dựa vững chắc cho Giang, giúp mình không phải lo lắng điều gì, nhất là vấn đề tài chính và an tâm làm những gì bản thân mong muốn. Điều trân trọng nhất ở anh ấy đó là luôn ủng hộ ước mơ của Giang". Có một gia đình hạnh phúc và được làm những điều mình thích đó là lý do nữ diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái" luôn trẻ trung, tràn đầy sức sống. Xem video giới thiệu tập 26 "Hoa hồng trên ngực trái". Nguồn Youtube/ Rubic8:

