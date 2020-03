Vẻ gợi cảm của “Bond Girl” Olga Kurylenko dương tính với Covid-19

Sau vợ chồng tài tử Tom Hanks, đến lượt Olga Kurylenko dương tính với Covid-19. “Bond Girl” cho biết, cô sốt và mệt mỏi. Hiện tại, nữ diễn viên cách ly ở nhà. Ngoài ra, Olga khuyên mọi người không coi thường dịch bệnh. Olga bắt đầu nổi tiếng khi đóng kiều nữ Camille Montes trong tập phim James Bond thứ 22 - "Quantum Of Solace" (2008). Cô tham gia nhiều "bom tấn" hành động khác như "Johnny English strikes again" (2018), "Oblivion" (2013), "The November Man". Nữ diễn viên sinh năm 1979 có bố người Ukraina và mẹ là người Nga. Cô sinh tại Ukraina, chuyển đến Moscow (Nga) năm 15 tuổi và Paris (Pháp) năm 16 tuổi. Hiện, Olga sống tại Anh nhưng có quốc tịch Pháp. Nữ diễn viên có lợi thế ngoại hình. "Bond Girl" cao 1m76, số đo 3 vòng hoàn hảo, gương mặt sắc sảo. Vẻ đẹp lai Ukraina và Nga của Olga được nhiều khán giả yêu thích. Cô được xem là một trong những mỹ nhân quyến rũ nhất của loạt phim về điệp viên 007 James Bond. Nữ diễn viên hiện có một cậu con trai 4 tuổi. Nữ diễn viên đang sống cùng bạn trai Ben Cura - diễn viên người Argentina. Trước đó, bà mẹ một con từng trải qua 2 lần đò. Olga không tiết lộ tình hình sức khỏe của bạn trai lẫn cậu con trai sau khi được xác định nhiễm Covid-19. Reuter cho hay, Olga được bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt, chờ đợi các triệu chứng tự suy giảm. Để nâng cao sức đề kháng, cô sử dụng vitamin, tỏi và nước chanh. Mời quý độc giả xem video "Ca 54 nhiễm Covid-19 là khách du lịch người Latvia". Nguồn VTC Now

