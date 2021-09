Vẻ điển trai của MC Minh Tuân vướng ồn ào lộ ảnh 18+

Loạt ảnh 18+ của MC Minh Tuân đang gây xôn xao dư luận. Trả lời Pháp luật và bạn đọc, anh thừa nhận là nhân vật chính trong loạt ảnh nhưng khẳng định bị hãm hại. Ảnh: Thế giới điện ảnh "Mình say rượu nên bị hại. Người ta thấy mình say bí tỉ nên làm thế. Trong đám bạn ấy chưa tìm được ai là người gây ra chuyện này", Minh Tuân cho hay. Ảnh: Công lý và xã hội Theo Nhịp sống Việt, Minh Tuân tên đầy đủ là Lê Minh Tuân, sinh năm 1990 tại Phú Thọ. Anh đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Ảnh: Người đưa tin Nam MC sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn người mẫu với chiều cao 1m76, nặng 74 kg. Ảnh: Người đưa tin Minh Tuân được cư dân mạng chú ý vào khoảng năm 2018 sau loạt clip mặt đơ, kể chuyện sợ bị con gái gửi ảnh gợi cảm trên mạng xã hội và công khai giới tính thật. Ảnh: Công lý và xã hội Minh Tuân từng làm MC chương trình Come out - Bước ra ánh sáng. Đây là một show dành cho cộng đồng LGBT nói về chuyện tình của các cặp đôi đồng giới. Ảnh: Người đưa tin Trong Come out, Minh Tuân chiếm được cảm tình của nhiều khán giả nhờ vẻ ngoài nam tính. Ảnh: Người đưa tin Minh Tuân còn thử sức ca hát. Năm 2018, anh tham gia chương trình Giọng ải giọng ai. Ở sân chơi này, anh chiếm được cảm tình của các khách mời vì vừa đẹp trai, vừa hát hay. Tuy nhiên, anh bị Chi Dân loại ngay ở vòng 2 khiến Nam Thư tiếc nuối vì mất đi một nhân tố hát hay. Ảnh: VOV Tháng 2/2021, Thắng Trần - một makeup artist và là người yêu của MC Minh Tuân tố nửa kia “bắt cá hai tay”. Về phía Minh Tuân, nam MC từ chối bình luận về ồn ào. Ảnh: Đất Việt Xem video "Lâm Khánh Chi vào bếp nấu ăn cho chồng con". Nguồn FBNV

