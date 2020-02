Vẻ đẹp như thiên thần của cháu gái Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc tung bộ ảnh mới chụp cùng cô cháu gái Châu Khả My. Trước đó, Lan Ngọc từng nhiều lần khoe ảnh chung với bé Khả My trên trang cá nhân. Nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu 3" cũng cho biết, cháu gái mới 6 tuổi nhưng đã có năng khiếu diễn xuất. Bé Khả My từng tham gia diễn xuất trong MV "Điều ước mùa xuân" của Hồ Ngọc Hà. Cháu gái của Lan Ngọc được Hà Hồ yêu quý. Trên trang cá nhân, bé Khả My không ít lần chia sẻ hình ảnh thân thiết bên nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Khả My là gương mặt mới trong làng người mẫu nhí. Bé được siêu mẫu Xuân Lan phát hiện tại Tuần lễ Thời trang trẻ em Việt Nam mùa 10 ở Hà Nội năm 2019. Vietnam Junior Fashion Week mùa 10 là sàn diễn catwalk đầu tiên mà Khả My tham gia. Học trò của siêu mẫu Xuân Lan được đánh giá đầy tiềm năng. Cô nhóc gây ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười hiền. Người hâm mộ Ninh Dương Lan Ngọc khen bé Khả My xinh như thiên thần. Không ít cư dân mạng dự đoán cháu gái của Lan Ngọc sẽ trở thành người mẫu sáng giá trong tương lai. Sau khi được giới thiệu có mối quan hệ thân thiết với Lan Ngọc, bé Khả My càng được nhiều khán giả biết đến hơn. Mời quý độc giả xem trailer phim "Gái già lắm chiêu 3". Nguồn Youtube

