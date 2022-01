Vẻ đẹp gây mê của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ở tuổi 50

Giáng My là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp không tuổi của Vbiz. Ở độ tuổi 50, Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Trong loạt ảnh mới đăng tải, Hoa hậu Giáng My được khen trẻ đẹp như gái 18. Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 khi mới 21 tuổi. Từ đó đến nay, Giáng My được xem là hoa hậu chưa có người kế vị vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất. 30 năm sau khi đăng quang, Giáng My vẫn giữ được nhan sắc rạng ngời. Người đẹp gốc Phú Thọ được khen nhan sắc "lão hóa ngược". Giáng My sở hữu vóc dáng thon gọn, làn da trắng mịn màng. Giai nhân một thời gắn bó với ông chủ Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng có cuộc sống sang chảnh, nhiều người ngưỡng mộ. Bí quyết níu giữ tuổi thanh xuân của Giáng My là tập yoga, luôn yêu đời, sống vui vẻ, thanh thản. Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

