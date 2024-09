Vẻ đẹp bốc lửa, đậm chất Á Đông của Á hậu Nguyễn Quỳnh Anh

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Quỳnh Anh gây ấn tượng nhờ khuôn mặt đậm chất châu Á và body cực kỳ bốc lửa. (Ảnh: FB Quỳnh Anh) Nguyễn Quỳnh Anh bắt đầu được nhiều người biết tới khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018 và lọt Top 10 Face Of Asia 2019. (Ảnh: FB Quỳnh Anh) Quỳnh Anh cao 1m75 với số đo ba vòng 82-62-93 cm. (Ảnh: FB Quỳnh Anh) Năm 2021, người đẹp sinh năm 1999 tại Hà Nội giành ngôi quán quân cuộc thi Siêu mẫu quốc tế Supermodel Me - Tôi là Siêu mẫu châu Á 2021. (Ảnh: FB Quỳnh Anh) Người đẹp Hà Nội đang là người mẫu tự do, cô thường xuyên góp mặt tại nhiều show thời trang trong và ngoài nước. (Ảnh: FB Quỳnh Anh) Trong cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh được coi là đối thủ đáng gờm của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. (Ảnh: FB Quỳnh Anh) Vóc dáng đẹp, khuôn mặt góc cạnh cá tính, Quỳnh Anh trở thành "nàng thơ" của nhiều bộ sưu tập thời trang.... (Ảnh: FB Quỳnh Anh) Cô cũng là gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí thời trang như Đẹp, L'Officiel, Elle. (Ảnh: FB Quỳnh Anh) Năm 2020, cô là một trong bốn giám khảo vòng casting của Vietnam International Fashion Week cùng Hương Ly, Mâu Thủy và Thùy Dương. (Ảnh: FB Quỳnh Anh) Dù mặc trang phục giản dị nhưng thần thái siêu mẫu của Quỳnh Anh vẫn thu hút người đối diện. (Ảnh: FB Quỳnh Anh)Xem video: "Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024". Nguồn Vietnamnet

