U60 Thanh Hà “lột xác” nhan sắc ngoạn mục thế nào?

Danh ca Thanh Hà sở hữu thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp. Cô từng được xem phiên bản của Jennifer Lopez. Năm 2020, Thanh Hà tăng cân không kiểm soát. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn phải chăng nữ ca sĩ gặp vấn đề cân nặng do tuổi tác hoặc do không chịu khó rèn luyện hoặc do không kiềm chế được sở thích ăn uống. Thanh Hà giải thích rằng cô phát tướng bởi tác dụng phụ của thuốc điều trị khối u trong cơ thể. Hiện tại, Thanh Hà kiểm soát tốt cân nặng. Vóc dáng của Thanh Hà thậm chí thon gọn hơn ngày trẻ. Giảm cân thành công, nữ ca sĩ tự tin diện trang phục croptop khoe eo. Ở tuổi 53, Thanh Hà vẫn trẻ nhờ tuyệt chiêu ăn mặc, trang điểm, làm tóc. Nữ ca sĩ để tóc thẳng, mái thưa. Thanh Hà chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng để tăng thêm vẻ tươi trẻ. Nữ ca sĩ khéo chọn trang phục tôn vẻ gợi cảm khi xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, ở đời thường, Thanh Hà thường chuộng trang phục năng động. Nữ ca sĩ được khen có những thay đổi đáng kể về ngoại hình lẫn phong cách thời trang. Từ đầu năm đến nay, Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên có nhiều hành động quan tâm nhau cả trong công việc lẫn ngoài cuộc sống đời thường. Mối quan hệ giữa Thanh Hà và Phương Uyên vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Xem video "Ca sĩ Thanh Hà song ca cùng Roland". Nguồn THVL

Danh ca Thanh Hà sở hữu thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp. Cô từng được xem phiên bản của Jennifer Lopez. Năm 2020, Thanh Hà tăng cân không kiểm soát. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn phải chăng nữ ca sĩ gặp vấn đề cân nặng do tuổi tác hoặc do không chịu khó rèn luyện hoặc do không kiềm chế được sở thích ăn uống. Thanh Hà giải thích rằng cô phát tướng bởi tác dụng phụ của thuốc điều trị khối u trong cơ thể. Hiện tại, Thanh Hà kiểm soát tốt cân nặng. Vóc dáng của Thanh Hà thậm chí thon gọn hơn ngày trẻ. Giảm cân thành công, nữ ca sĩ tự tin diện trang phục croptop khoe eo. Ở tuổi 53, Thanh Hà vẫn trẻ nhờ tuyệt chiêu ăn mặc, trang điểm, làm tóc. Nữ ca sĩ để tóc thẳng, mái thưa. Thanh Hà chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng để tăng thêm vẻ tươi trẻ. Nữ ca sĩ khéo chọn trang phục tôn vẻ gợi cảm khi xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, ở đời thường, Thanh Hà thường chuộng trang phục năng động. Nữ ca sĩ được khen có những thay đổi đáng kể về ngoại hình lẫn phong cách thời trang. Từ đầu năm đến nay, Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên có nhiều hành động quan tâm nhau cả trong công việc lẫn ngoài cuộc sống đời thường. Mối quan hệ giữa Thanh Hà và Phương Uyên vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Xem video "Ca sĩ Thanh Hà song ca cùng Roland". Nguồn THVL