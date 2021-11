Tú Vi “Cổng mặt trời” tình tứ bên Văn Anh sau 6 năm cưới

Mới đây, chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm 6 năm kết hôn, Văn Anh nhắn nhủ Tú Vi: “6 năm... hay 60 năm nữa thì cũng vậy thôi! Yêu em!”. Ảnh: Tran Hoai An Ở một status khác, Văn Anh viết: “Hạnh phúc không phải là khi mình cảm nhận nó mà lúc cùng nhau vượt qua mọi đau khổ, đó mới là hạnh phúc. Yêu không nên lời”. Ảnh: Tran Hoai An Tú Vi cũng chia sẻ bộ ảnh đồng thời viết: “Kỷ niệm 6 năm ngày trở thành bạn đời, vẫn cùng nhau đi tiếp nhé “bạn” Lê Văn Anh”. Ảnh: Tran Hoai An Trong bộ ảnh, nữ diễn viên phim “Cổng mặt trời” có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên người bạn đời. Ảnh: Tran Hoai An Tú Vi - Văn Anh trao nhau nụ hôn trên đường phố. Ảnh: Tran Hoai An Cặp đôi nên duyên khi đóng chung phim “Bếp hát” năm 2013. Ảnh: Tran Hoai An Từ khi gắn bó đến nay, tình cảm của vợ chồng Tú Vi lúc nào cũng mặn nồng, chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã lớn. Ảnh: Tran Hoai An Cả hai không phải "ông chồng - cô vợ hoàn hảo" nhưng mãn nguyện với hạnh phúc đang có. Ảnh: Tran Hoai An Sau 6 năm cưới, cặp đôi gắn bó như hình với bóng. Ảnh: Tran Hoai An Tú Vi luôn có mặt ở hậu trường các dự án của Văn An để chăm sóc anh. Thời gian rảnh cặp đôi đi du lịch hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ảnh: Tran Hoai An Năm 2020, Tú Vi rất bức xúc khi bị antifan tung tin đồn thất thiệt. “Ly hôn rồi sao không công khai cho mọi người biết”, antifan này viết. Tú Vi lập tức đáp trả: “Trời, lạy. Bạn ở đâu ra? Bạn ăn bậy thì được nhưng nói bậy thì không được đâu nha bạn”. Ảnh: Tran Hoai An Nữ diễn viên còn bức xúc viết: “Lần đầu tiên tôi đọc bình luận mà tôi bó tay đó mọi người. Lúc tôi và Văn Anh công khai yêu nhau, thì nói tụi tôi giả bộ PR. Lúc yêu được 2 năm và sắp cưới, thì nói là hợp đồng thôi vì Văn Anh là gay. Cưới được 2 năm, có bầu luôn thì nghe bảo là do nhà Văn Anh giàu lắm, Văn Anh đại gia, nên tui cưới vì tiền. Xong giờ con 2 tuổi thì có tin tụi tui ly hôn mà không công khai. Ôi… nếu là mọi người. Mọi người làm sao đây”. Ảnh: Tran Hoai An Xem video "Văn Anh bên con gái". Nguồn FB Văn Anh

