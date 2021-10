Trước vụ Hồ Văn Cường, Trang Trần vướng vô số scandal

Vừa qua, Trang Trần có mặt tại nhà của cố ca sĩ Phi Nhung để gặp Hồ Văn Cường và mẹ của nam ca sĩ. Chân dài muốn hỏi rõ có phải Hồ Văn Cường nhờ bà Phương Hằng đòi tiền cát-sê do quản lý của ca sĩ Phi Nhung giữ hay không. Trước câu hỏi của Trang Trần, Hồ Văn Cường giữ im lặng. Ảnh: Đất Việt Trước sự im lặng của Hồ Văn Cường, Trang Trần livestream mắng nam ca sĩ “vô ơn”, “vong ơn bội nghĩa”, “có cái miệng ăn cơm mà không có cái miệng mở ra nói”. Đa phần ý kiến cho rằng Trang Trần tham gia quá nhiều vào câu chuyện của người khác, dồn ép Hồ Văn Cường. Ảnh: Công lý và xã hội Mới đây, bà Phương Hằng tố Trang Trần "ép cung" Hồ Văn Cường. Nữ đại gia tuyên bố sẽ khởi kiện Trang Trần. Về phần mình, Trang Trần livestream đáp trả rằng bị bà Hằng vu khống. “Nên nhớ nhà có camera, muốn xem có ép cung không, thích thì tôi đăng”, Trang Trần cho hay. Ảnh: Saostar Trang Trần và bà Hằng khẩu chiến dữ dội từ vài tháng trước. Ban đầu, cựu người mẫu phản đối việc bà Hằng dùng từ "đám" để gọi dàn nghệ sĩ. Bà Hằng sau đó ám chỉ Trang Trần chỉ là người bán bún đậu. Trang Trần không chịu lép vế, đáp trả bà Phương Hằng: “Cháu nghèo cũng đâu xin tiền cô”. Ảnh: Người lao động Cuối tháng 8, Trang Trần bị bà Hằng tố ăn chặn từ thiện. Cựu người mẫu cho rằng bà Hằng không có tư cách để yêu cầu người khác phải sao kê từ thiện. Bên cạnh đó, Trang Trần yêu cầu bà Phương Hằng không được nhắc đến tên mình, thậm chí thách nữ doanh nhân này kiện. Ảnh: chụp màn hình Trang Trần còn khẩu chiến với Nhâm Hoàng Khang. Sự việc xuất phát từ việc hacker này cho rằng cô là người đứng sau tài khoản nói xấu bà Hằng. Nhâm Hoàng Khang còn hẹn gặp Trang Trần tại quán ăn của cô để giải quyết ân oán. Tuy nhiên, đúng ngày hẹn, anh không xuất hiện. Ảnh: Zing Về cuộc hẹn, Nhâm Hoàng Khang cho biết, anh vừa đến đầu ngõ quán ăn của Trang Trần thì phải quay lại vì nhìn thấy đông người tụ tập. Theo nam hacker này, anh đã gọi điện báo cơ quan chức năng về một nhóm người đang tụ tập trước quán của Trang Trần mùa dịch. Ảnh: Vietnamnet Trang Trần còn gây bão vì những lần ứng xử thiếu văn hóa. Năm 2014, trong chương trình Cuộc đua kỳ thú, cô nhiều lần văng tục khiến ban tổ chức đã phải che đi những lời này bằng tiếng “beep” hoặc cắt đi. Ảnh: Công an TP HCM Năm 2015, Trang Trần và bạn bè đi taxi trên phố Đào Duy Từ và bị công an phường Hàng Buồm yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ do lái xe đi vào đường ngược chiều. Khi cơ quan công an yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần tỏ thái độ bất hợp tác và dùng những lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ. Ảnh: Yan Sau đó, khi bị dẫn giải về trụ sở công an, Trang Trần tiếp tục chửi bới cán bộ công an phường. Với những hành vi này Trang Trần bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Sau hơn 4 ngày bị tạm giam, Trang Trần được tại ngoại. Cuối cùng, cô bị xử 9 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo. Ảnh: Duyên dáng Việt Nam Năm 2017, Trang Trần chửi nghệ sĩ Xuân Hương vì cho rằng nữ nghệ sĩ là chủ tài khoản Facebook tên Lê Xuân Hương để lại bình luận “Vô văn hóa” khi Trang Trần livestream. Khi nghệ sĩ Xuân Hương lên tiếng phủ nhận, Trang Trần vẫn cho rằng bình luận do chính bà viết. Ảnh: Pháp luật và xã hội Sau đó, nghệ sĩ Xuân Hương có đơn gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM và các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý Trang Trần vì xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Đến tháng 10/2018, theo Người lao động, Công an TPHCM xác định không đủ chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm danh dự nhân phẩm đối với Trang Trần nên không khởi tố vụ án. Ảnh: Người lao động Trang Trần từng một số lần vướng ồn ào mặc phản cảm. Năm 2011, cô diện quần tregging dự một sự kiện. Không ngờ, chiếc quần làm lộ ra điểm nhạy cảm của Trang Trần khiến người đối diện phải đỏ mặt. Năm 2020, trong một lần livestream bán hàng, cô diện áo khoét cổ sâu và có những hành động sờ vòng một. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Mẹ Hồ Văn Cường công khai sổ tiết kiệm từ tiền thưởng quán quân của con trai". Nguồn FB Đỗ Quang Chí

