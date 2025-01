Trước Phương Nhi, nhiều sao Việt làm đám cưới riêng tư tuyệt đối

Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng ngày 15/1. Phía người đẹp không có bất kỳ chia sẻ nào về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Đỗ Long. An ninh được thắt chặt trong lễ ăn hỏi của Phương Nhi. Ảnh: FB Đỗ Long. Đội ngũ bảo vệ dùng ô che chắn gia đình Phương Nhi và chồng thiếu gia. Ảnh: Znews. Đám cưới Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn tại Việt Nam cũng diễn ra riêng tư. Tất cả khách mời tham dự phải tuân thủ quy định không chụp ảnh cô dâu chú rể và không để lộ ảnh cưới của cặp đôi ra ngoài. Ảnh: Thời Đại Plus. Đội ngũ an ninh che chắn kỹ lưỡng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Diễn viên Quý Bình - doanh nhân Ngọc Tiền cũng dùng ô che chắn hình ảnh trong đám cưới. Ảnh: Dân Việt. Trong hôn lễ, ca sĩ Tóc Tiên được che chắn bằng ô khi mặc váy trắng bước vào nhà thờ. Ảnh: Thời Đại Plus. Sau hôn lễ, Tóc Tiên cho biết, vợ chồng cô giữ kín chuyện riêng tư vì cả hai đều không muốn đem hào nhoáng sân khấu vào cuộc sống đời thường cũng như muốn khán giả yêu thương bằng chính cống hiến nghệ thuật. Ảnh: FB Tóc Tiên. Sáng ngày 15/11/2019, nữ ca sĩ Bảo Thy và doanh nhân Phan Lĩnh tổ chức hôn lễ trong nhà thờ. Cả hai kín tiếng nên siết chặt an ninh để đảm bảo sự riêng tư nhất có thể. Ảnh: Saostar. Xem video: "Phương Nhi mặc áo dài khoe vẻ dịu dàng". Nguồn FB Phương Nhi

Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng ngày 15/1. Phía người đẹp không có bất kỳ chia sẻ nào về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Đỗ Long. An ninh được thắt chặt trong lễ ăn hỏi của Phương Nhi. Ảnh: FB Đỗ Long. Đội ngũ bảo vệ dùng ô che chắn gia đình Phương Nhi và chồng thiếu gia. Ảnh: Znews. Đám cưới Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn tại Việt Nam cũng diễn ra riêng tư. Tất cả khách mời tham dự phải tuân thủ quy định không chụp ảnh cô dâu chú rể và không để lộ ảnh cưới của cặp đôi ra ngoài. Ảnh: Thời Đại Plus. Đội ngũ an ninh che chắn kỹ lưỡng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Diễn viên Quý Bình - doanh nhân Ngọc Tiền cũng dùng ô che chắn hình ảnh trong đám cưới. Ảnh: Dân Việt. Trong hôn lễ, ca sĩ Tóc Tiên được che chắn bằng ô khi mặc váy trắng bước vào nhà thờ. Ảnh: Thời Đại Plus. Sau hôn lễ, Tóc Tiên cho biết, vợ chồng cô giữ kín chuyện riêng tư vì cả hai đều không muốn đem hào nhoáng sân khấu vào cuộc sống đời thường cũng như muốn khán giả yêu thương bằng chính cống hiến nghệ thuật. Ảnh: FB Tóc Tiên. Sáng ngày 15/11/2019, nữ ca sĩ Bảo Thy và doanh nhân Phan Lĩnh tổ chức hôn lễ trong nhà thờ. Cả hai kín tiếng nên siết chặt an ninh để đảm bảo sự riêng tư nhất có thể. Ảnh: Saostar. Xem video: "Phương Nhi mặc áo dài khoe vẻ dịu dàng". Nguồn FB Phương Nhi