Trước Doãn Quốc Đam, Lan Phương đóng cặp với dàn mỹ nam

Diễn viên Lan Phương đang đóng vai vợ của Doãn Quốc Đam trong bộ phim truyền hình “Gia đình mình vui bất thình lình”. Ngoài đời, Lan Phương hơn bạn diễn 5 tuổi. Ảnh: Vietnamnet Lan Phương chia sẻ trên Vietnamnet về việc hợp tác với Doãn Quốc Đam: "Với tôi, trải nghiệm đóng với Doãn Quốc Đam rất thú vị, từ việc tìm hiểu bạn diễn thế nào, cách tư duy sáng tạo nhân vật ra sao để từ đó có điểm chung. Quốc Đam luôn là người sáng tạo nhanh nên giúp nhân vật của tôi thoải mái, mình chỉ cần tựa vào đó để diễn”. Ảnh: Lao độngLan Phương đóng cặp với Bình Minh trong phim “Cô dâu đại chiến 2”, “Ông trùm”. Ảnh: Giáo dục Việt Nam Trong “Ông trùm”, Lan Phương có nhiều nụ hôn say đắm với Bình Minh. Theo nam diễn viên, vợ của anh không xa lạ với Lan Phương nên không ghen. Ảnh: Người lao động Trong bộ phim “Nàng dâu order”, Lan Phương vào vai vợ của Thanh Sơn. Ngoài đời, cô hơn bạn diễn 8 tuổi. Ảnh: VTV Trên màn ảnh, Lan Phương và Thanh Sơn có nhiều nụ hôn. Khi chia sẻ về phản ứng của chồng trước những cảnh quay tình cảm, Lan Phương cho hay, người bạn đời không phản đối bởi đó là công việc của cô nhưng anh không bao giờ trực tiếp xem cảnh quay của vợ. Ảnh: Vietnamnet Trong “Trói buộc yêu thương”, Lan Phương vào vai vợ của Trương Thanh Long. Ảnh: VTV Nữ diễn viên còn kết hợp với Lâm Bảo Châu trong "Trói buộc yêu thương". Lâm Bảo Châu đã vào vai “phi công trẻ” vô tình có cuộc gặp gỡ với Dung (do Lan Phương đóng) và bị thu hút bởi Dung. Ảnh: VTV Lan Phương từng đóng cặp với Kiều Minh Tuấn trong khi phim “Những bà bầu hành động”. Lúc đó, Kiều Minh Tuấn vẫn hẹn hò Cát Phượng. Đáng chú ý, Cát Phượng đóng người giúp việc của Lan Phương và Kiều Minh Tuấn trong phim. Lan Phương cho biết, cô không ngại diễn cảnh tình cảm với Kiều Minh Tuấn, ngoại trừ có một cảnh hôn, do có Cát Phượng đứng bên nên Lan Phương ngượng nghịu, chỉ dám hôn nhẹ bạn diễn. Ảnh: Youtube Xem trailer phim: "Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV Go

