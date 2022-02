Trấn Thành bao lần tuyên bố nhờ pháp luật để bảo vệ mình?

Web-drama "Hẻm cụt" của Trấn Thành là sản phẩm hợp tác cùng một nhãn hàng. Các tập phim sẽ lên sóng trên ứng dụng của nhãn hàng một ngày trước kênh Youtube của Trấn Thành. Vì vậy, một số cư dân mạng đã tranh thủ phát tán phim trên mạng xã hội như Tiktok, Facebook trước khi Trấn Thành đăng tải trên kênh cá nhân. Bức xúc trước việc này, danh hài tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp. Ảnh: Người lao động Trấn Thành cho hay: “Rất nhiều bạn vẫn ngang nhiên, cố ý chia nhỏ phim ra thành nhiều clip rồi phát trên kênh cá nhân để thu hút người theo dõi. Trấn Thành sẽ làm việc với luật sư để đưa các Tiktoker này ra pháp luật để chấm dứt tình trạng này”. Ảnh: Người lao động Không chỉ nhờ pháp luật can thiệp, Trấn Thành còn kêu gọi khán giả: “đừng thỏa hiệp với những hành động như thế bằng cách: không xem, không share và report tất cả những kênh ăn cắp nội dung và chất xám của người khác”. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh có động thái cứng rắn để bảo vệ mình. Ảnh: Người lao động Tháng 9/2021, Trấn Thành công khai sao kê từ thiện miền Trung năm 2020. Nam MC khẳng định con số hơn 120 tỷ từ thiện là thông tin vu khống. Đồng thời Trấn Thành tuyên bố nhờ pháp luật bảo vệ danh dự cho bản thân. Ảnh: FBNV “Đối với các đối tượng vu khống, thóa mạ, bôi nhọ hình ảnh, khủng bố tin nhắn đến tôi và gia đình tôi những ngày qua thì Trấn Thành xin nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự cho mình. Cụ thể là tôi đã cùng ê-kíp thống kê tất cả các thiệt hại từ việc vu khống, mạt sát, xúc phạm danh dự tôi từ các Youtuber, tổ chức và cá nhân để nhờ luật sư làm việc với các cơ quan chức năng", ông xã của Hari Won tuyên bố. Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, Trấn Thành được minh oan vụ từ thiện. Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác Huỳnh Trấn Thành (nghệ sĩ Trấn Thành) thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ 2020. Ảnh: FBNV Tháng 5/2020, sau khi bị 3 nhân vật tung tin “bay lắc” trên mạng xã hội, Trấn Thành quyết không ngồi im. Nam MC nhanh chóng truy tìm ra địa chỉ chính xác của những kẻ vu khống. Ảnh: FBNV Khi tìm ra được người nói xấu mình, Trấn Thành cùng luật sư tới tận nhà của antifan để làm cho ra nhẽ. Ảnh chụp màn hình Trong buổi đối chất với antifan, Trấn Thành cho biết, anh sẽ nhờ luật sư khởi kiện 3 nhân vật tung tin đồn nhảm về những thiệt hại gây ra cho đời sống kinh tế, tinh thần của anh. “Con số thiệt hại các bạn cứ tưởng tượng đi”, Trấn Thành nói với 3 cô gái liên quan. Ảnh chụp màn hình Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành chia sẻ thêm: “Luật sư cũng như quản lý của em sẽ theo dõi và tổng kết mức độ thiệt hại. Nếu quá nặng, em buộc phải khởi kiện những nhân vật này. Tiền thắng kiện, sau khi chi trả chi phí cho luật sư, em sẽ không lấy một đồng mà sẽ đem đi làm từ thiện hết”. Ảnh: FBNV Xem MV "Sao cha không". Nguồn Trấn Thành

Web-drama "Hẻm cụt" của Trấn Thành là sản phẩm hợp tác cùng một nhãn hàng. Các tập phim sẽ lên sóng trên ứng dụng của nhãn hàng một ngày trước kênh Youtube của Trấn Thành. Vì vậy, một số cư dân mạng đã tranh thủ phát tán phim trên mạng xã hội như Tiktok, Facebook trước khi Trấn Thành đăng tải trên kênh cá nhân. Bức xúc trước việc này, danh hài tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp. Ảnh: Người lao động Trấn Thành cho hay: “Rất nhiều bạn vẫn ngang nhiên, cố ý chia nhỏ phim ra thành nhiều clip rồi phát trên kênh cá nhân để thu hút người theo dõi. Trấn Thành sẽ làm việc với luật sư để đưa các Tiktoker này ra pháp luật để chấm dứt tình trạng này”. Ảnh: Người lao động Không chỉ nhờ pháp luật can thiệp, Trấn Thành còn kêu gọi khán giả: “đừng thỏa hiệp với những hành động như thế bằng cách: không xem, không share và report tất cả những kênh ăn cắp nội dung và chất xám của người khác”. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh có động thái cứng rắn để bảo vệ mình. Ảnh: Người lao động Tháng 9/2021, Trấn Thành công khai sao kê từ thiện miền Trung năm 2020. Nam MC khẳng định con số hơn 120 tỷ từ thiện là thông tin vu khống. Đồng thời Trấn Thành tuyên bố nhờ pháp luật bảo vệ danh dự cho bản thân. Ảnh: FBNV “Đối với các đối tượng vu khống, thóa mạ, bôi nhọ hình ảnh, khủng bố tin nhắn đến tôi và gia đình tôi những ngày qua thì Trấn Thành xin nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự cho mình. Cụ thể là tôi đã cùng ê-kíp thống kê tất cả các thiệt hại từ việc vu khống, mạt sát, xúc phạm danh dự tôi từ các Youtuber, tổ chức và cá nhân để nhờ luật sư làm việc với các cơ quan chức năng", ông xã của Hari Won tuyên bố. Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, Trấn Thành được minh oan vụ từ thiện. Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác Huỳnh Trấn Thành ( nghệ sĩ Trấn Thành ) thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ 2020. Ảnh: FBNV Tháng 5/2020, sau khi bị 3 nhân vật tung tin “bay lắc” trên mạng xã hội, Trấn Thành quyết không ngồi im. Nam MC nhanh chóng truy tìm ra địa chỉ chính xác của những kẻ vu khống. Ảnh: FBNV Khi tìm ra được người nói xấu mình, Trấn Thành cùng luật sư tới tận nhà của antifan để làm cho ra nhẽ. Ảnh chụp màn hình Trong buổi đối chất với antifan, Trấn Thành cho biết, anh sẽ nhờ luật sư khởi kiện 3 nhân vật tung tin đồn nhảm về những thiệt hại gây ra cho đời sống kinh tế, tinh thần của anh. “Con số thiệt hại các bạn cứ tưởng tượng đi”, Trấn Thành nói với 3 cô gái liên quan. Ảnh chụp màn hình Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành chia sẻ thêm: “Luật sư cũng như quản lý của em sẽ theo dõi và tổng kết mức độ thiệt hại. Nếu quá nặng, em buộc phải khởi kiện những nhân vật này. Tiền thắng kiện, sau khi chi trả chi phí cho luật sư, em sẽ không lấy một đồng mà sẽ đem đi làm từ thiện hết”. Ảnh: FBNV Xem MV "Sao cha không". Nguồn Trấn Thành