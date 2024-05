Trầm trồ nhan sắc thời trẻ của bố mẹ dàn sao Việt đình đám

Mẹ Sơn Tùng thời trẻ đã sở hữu vẻ đẹp rất dung dị, mộc mạc. Khi so sánh với hình ảnh hiện tại có thể thấy mẹ nam ca sĩ không thay đổi quá nhiều. Trấn Thành sở hữu rất nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Những hình ảnh thuở nhỏ hiếm hoi này khi được chia sẻ đã khiến nhiều khán giả hết lời xuýt xoa vẻ xinh đẹp, phong độ của bố mẹ Trấn Thành thời trẻ. Bố mẹ Tăng Thanh Hà cũng rất dung dị, mộc mạc. Nhiều người cho rằng nàng ngọc nữ đã thừa hưởng nhiều nét từ mẹ. Bố mẹ Bảo Thanh thời trẻ đều không thua kém bất kỳ diễn viên nào về ngoại hình. Trong dàn sao Việt có bố mẹ nhan sắc cực phẩm phải kể đến Á hậu Huyền My. Một bức ảnh chụp cách đây 25 năm và mẹ Huyền My nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người vì nhan sắc không chê vào đâu được.Bố Huyền My lúc trẻ sở hữu vẻ đẹp rất lãng tử và nàng á hậu sinh năm 1995 thửa hưởng hoàn toàn mọi nét đẹp của bố. Á hậu Tú Anh lúc nhỏ và mẹ. Bố mẹ Angela Phương Trinh khi trẻ và hiện tại không thay đổi là mấy. Nhìn bức ảnh mẹ Bảo Thy lúc trẻ mới hiểu tại sao nữ ca sĩ luôn nói mình không đẹp bằng mẹ. Mẹ Văn Mai Hương lúc trẻ đã sở hữu vẻ ngoài rất bắt mắt và hiện tại bà vẫn giữ được nét thanh xuân, rạng ngời. Nghệ sĩ múa Linh Nga thừa hưởng các nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Bảo Anh thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp lai Tây từ cả bố và mẹ. Nữ ca sĩ luôn tự tin với nhan sắc tự nhiên và từng đăng ảnh thuở nhỏ bên bố mẹ để chứng minh đẹp không chỉnh sửa.Xem MV Chúng ta của tương lai. Nguồn Youtube Sơn Tùng

