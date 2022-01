Top đám cưới sao Việt được mong chờ nhất năm Nhâm Dần 2022

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là một trong những cặp đôi sao Việt được yêu thích. Đầu năm 2020, cả hai đăng ký kết hôn. Tháng 11/2020, sau khi sinh đôi, Hà Hồ được Kim Lý cầu hôn. Nhiều khán giả mong chờ đám cưới của cặp đôi này trong năm 2022. Hương Giang - Matt Liu cũng là một trong những cặp đôi sao Việt được mong chờ tổ chức đám cưới năm nay. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2020. Nữ ca sĩ đã đưa bạn trai về ra mắt gia đình hồi tháng 10/2020. Với Hương Giang, chuyện cầu hôn hay cưới xin hoàn toàn phải từ phía Matt Liu. Hoa hậu Ngọc Hân và Phú Đạt bắt đầu yêu nhau vào năm 2011. Năm 2019, cặp đôi bí mật làm lễ dạm ngõ. Do dịch bệnh, Ngọc Hân từng hoãn cưới trong năm 2020. Nàng hoa hậu chia sẻ, cô đang tính toán về một đám cưới quy mô nhỏ trong năm 2022. Diva Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng tổ chức lễ dạm ngõ vào tháng 6/2021. Nhiều khán giả ngóng đợi đám cưới của cặp đôi này. Huỳnh Anh cầu hôn MC Bạch Lan Phương vào tháng 2/2021. Bạn bè, đồng nghiệp đều thúc giục cặp đôi này về chung một nhà. Phương Trinh Jolie nhận lời cầu hôn của Lý Bình năm 2020. Đám cưới của cặp đôi được mong đợi diễn ra trong năm nay. Phạm Hương công khai đính hôn năm 2019. Hiện tại, cô và nửa kia có hai cậu con trai chung. Fan chờ đợi Phạm Hương làm đám cưới cũng như công khai nửa kia. Á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An giữ được tình cảm mặn nồng suốt những năm qua. Đám cưới của cặp đôi sao Việt này có lẽ sẽ diễn ra trong tương lai gần. Diệu Nhi - Anh Tú vướng nghi vấn đã có con chung. Hiện tại, hôn lễ của cặp đôi được nhiều khán giả ngóng đợi. Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

