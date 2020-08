Tổ ấm hạnh phúc của siêu mẫu Đức Tiến bên Hoa hậu Bình Phương

Cách đây 10 năm, siêu mẫu Đức Tiến kết hôn cùng Hoa hậu Áo dài Dallas Bình Phương sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: Ngôi sao Vợ chồng Đức Tiến sống xa cách khoảng 3 năm trước khi nam người mẫu sang Mỹ đoàn tụ cùng vợ. Đức Tiến chọn cuộc sống ở Mỹ dù đã có sự nghiệp đóng phim, làm người mẫu ở Việt Nam. Ảnh: Khám phá Sau khi đoàn tụ, vợ chồng Đức Tiến không đặt nặng chuyện con cái mà dành tâm trí xây dựng cuộc sống hôn nhân và công việc. Ảnh: Khám phá "Hai vợ chồng lo tích góp mua nhà, xe hơi. Tôi muốn mọi thứ phải đủ đầy trước khi con ra đời”, Đức Tiến tâm sự. Ảnh: Zing Năm 2017, Đức Tiến và vợ quyết định dừng công việc để tập trung cho việc sinh con. Sau nhiều lần chạy chữa, vợ chồng Đức Tiến đón tin vui vào một ngày cuối năm 2019. Đức Tiến cho biết, anh suýt bật khóc khi nghe Bình Phương thông báo sắp có con và tự tay chăm vợ suốt hành trình cô mang thai. Ảnh: Thời đại plus Bà xã của Đức Tiến mang bầu con gái đầu lòng. Ảnh: Vietnamnet Tháng 7/2020, vợ chồng Đức Tiến chào đón thiên thần nhỏ gia nhập tổ ấm. Ảnh: Thời đại plus Con gái của nam người mẫu tên là Phương Mai, tên thân mật là Mèo. Ảnh: Zing Lúc gặp con lần đầu, Đức Tiến đã bật khóc. Để vợ có thời gian nghỉ ngơi, anh pha sữa, thay tã, thức đêm trông bé Mèo. Ảnh: Thời đại plus Đức Tiến bày tỏ, anh cảm thấy hạnh phúc khi có một người vợ biết sẻ chia, chăm lo cho gia đình và cuộc sống thật viên mãn khi vợ chồng có thêm cô con gái để yêu thương. Ảnh: Vietnamnet Mời quý độc giả xem video "Thí sinh cụt hai tay thi hoa hậu". Nguồn Vietnamnet

