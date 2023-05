Tình duyên của Tiểu Vy và 2 Á hậu Việt Nam 2018

Hoa hậu Tiểu Vy vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. “Vy xin khẳng định, những hình ảnh mà mọi người đang bàn tán đều là những hình ảnh Vy đang làm việc trong vai trò người mẫu quảng cáo, khách mời quảng bá cho các event của Tập đoàn Trung Nguyên”, nàng hậu chia sẻ. Ảnh: FBNV Năm 2019, Hoa hậu Tiểu Vy từng vướng nghi vấn hẹn hò thiếu gia Thế Anh. Tin đồn xuất phát từ việc cả hai đồng loạt đăng tải hình ảnh bữa ăn giống nhau, từ món ăn đến cách bày trí cũng như Thế Anh chia sẻ hình ảnh phía sau một cô gái có ngoại hình giống Tiểu Vy. Đại diện Tiểu Vy khẳng định, người đẹp không có mối quan hệ tình cảm với Thế Anh. "Thế Anh hiện là đối tác làm ăn với công ty chúng tôi. Do đó, cậu ấy đi ăn với Tiểu Vy ở Hà Nội là bình thường", đại diện Tiểu Vy chia sẻ trên Zing. Ảnh: Đời sống Việt Nam Năm 2021, Hoa hậu Tiểu Vy bị đồn hẹn hò Quân A.P sau khi khoe ảnh chụp chung, hết lời khen ngợi giọng hát của nam ca sĩ. Trả lời Yan, đại diện Tiểu Vy giải thích, sau khi xem Quân A.P biểu diễn tại một sự kiện, hoa hậu ngỏ ý muốn chụp ảnh chung vì ngưỡng mộ nam ca sĩ. Nhờ ê-kíp, cả hai có cơ hội chụp ảnh chung. Ảnh: Zing Mối quan hệ giữa Tiểu Vy và ca sĩ Erik từng gây chú ý sau khi cả hai đóng chung MV. Trong một chương trình, Erik thực hiện thử thách là gọi điện tỏ tình với Tiểu Vy. Không ngờ, nàng hậu tưởng Erik nói thật lòng nên cũng thú nhận rung động trong lúc quay chung. Sau cuộc gọi này, Tiểu Vy và Erik cảm thấy hơi ngại với nhau. Ảnh: Vietnamnet Rời Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An và Phương Nga đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thúy An kết hôn cách đây 2 năm. Ông xã của nàng hậu tên Ngọc Duy, là tiến sĩ. Ảnh: FBNV Vợ chồng Thúy An không chia sẻ nhiều hôn nhân. Cách đây không lâu, cả hai đón con gái gia nhập tổ ấm. Ảnh: Duyên dáng Việt Nam Tin đồn Phương Nga hẹn hò diễn viên Bình An xuất phát sau khi người đẹp đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Phải đến năm 2019, cả hai mới công khai hẹn hò. Ảnh: Zing Năm 2022, Phương Nga lên xe hoa. Cuộc sống của cô hiện tại ngập tràn hạnh phúc. Ảnh: FBNV Xem video: "Thúy An bên Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn FBNV

