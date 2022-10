Tiểu Vy tiều tụy vì bị bệnh, cuộc sống ra sao khi nổi tiếng?

Cách đây ít ngày, Hoa hậu Tiểu Vy nhập viện. Cô bị viêm dạ dày, giảm 5kg. Sau vài ngày điều trị, Tiểu Vy ra viện. Ảnh: Vietnamnet Người đẹp đang tập trung dưỡng bệnh để sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Ảnh: FBNV Năm 2018, cuộc sống của Tiểu Vy bắt đầu có nhiều thay đổi khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: FBNV Cô được mời ngồi ghế nóng các cuộc thi sắc đẹp. Tiểu Vy còn có cơ hội diễn xuất. Nàng hậu đóng MV của ca sĩ Erik, vào vai chính trong "Đảo độc đắc – Tử mẫu thiên linh cái". Ảnh: FBNV Tiểu Vy có nguồn thu nhập ổn định. Số tiền kiếm được người đẹp gửi về cho gia đình, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu. Ảnh: FBNV Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Tiểu Vy cho biết, chiếc vương miện đã làm cho cô thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực. "Suy nghĩ của Vy đã chín chắn và trưởng thành hơn phần nào. Việc được trải nghiệm nhiều hơn đã giúp Vy biết phân biệt cái gì tốt xấu, cái gì đúng sai và cũng nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn", người đẹp chia sẻ. Ảnh: FBNV Tiểu Vy không đam mê đồ hiệu. Cô sắm vài chiếc túi hay đôi giày đắt tiền để phục vụ cho công việc. Một số món đồ hiệu người đẹp sở hữu là do nhãn hàng hay các đối tác, công ty dành tặng nhân các dịp lễ hay sinh nhật. Tiểu Vy từng tâm sự trên Vietnamnet, cô muốn giành khoảng thời gian này để đầu tư vào việc làm giàu tri thức và trải nghiệm thay vì đặt nặng phải mua được nhà hay mua được xe trước 30 tuổi. Ảnh: FBNV Cuộc sống bên gia đình của Tiểu Vy không có quá nhiều thay đổi sau khi đăng quang. Ảnh: FBNV Tiểu Vy về thăm gia đình ở Hội An mỗi khi rảnh rỗi, dịp lễ Tết. Ảnh: FBNV Sau 4 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Nàng hậu cho biết, sự nổi tiếng chưa có ảnh hưởng nghiêm trọng nào đến chuyện cá nhân. Ảnh: FBNV Do là người của công chúng, Tiểu Vy trau chuốt nhiều hơn mỗi khi xuất hiện và làm mới mình liên tục qua các bộ ảnh để khán giả không cảm thấy nhàm chán. Tuy nhiên, ở đời thường hay khi đi từ thiện, Tiểu Vy thường ăn mặc giản dị. Ảnh: FBNV Người đẹp mặc áo phông, quần jeans, để mặt mộc trong một chuyến từ thiện. Ảnh: FBNV Xem video "Hoa hậu Tiểu Vy tiết lộ có crush năm lớp 3". Nguồn Sen Vàng

