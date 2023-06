Tình duyên của Quỳnh Lương trước khi kết đôi với Tiến Phát

Mới đây, tham gia Người ấy là ai, Quỳnh Lương kết đôi với Tiến Phát. Đáng chú ý, sau chương trình, Tiến Phát vướng tin đồn tệ bạc với vợ cũ. Nhanh chóng, anh lên tiếng. Tiến Phát cho biết, tuổi trẻ ai không mắc sai lầm và anh không chối bỏ việc đó. Ngoài ra, Tiến Phát chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn xin lỗi và muốn hàn gắn mối quan hệ với vợ cũ để chăm lo cho các con vào đầu năm 2023. Ảnh: Dân Việt. Giữa ồn ào của Tiến Phát, Quỳnh Lương chia sẻ trong livestream: “Trong tình yêu, việc hạnh phúc hay không là của riêng mình. Mẹ mình còn chưa nói gì mà. Sống thì phải cẩn thận nhưng không thể cứ đề phòng. Lúc nào người ta tốt, mình quen, còn không thì thôi. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho mình nhưng hiện mình cảm thấy bình thường”. Sau đó, câu nói của cô bị một fanpage cắt ghép thành “Yêu đương là việc của mình, mẹ mình còn chưa nói gì”. Để sự việc không bị đẩy đi quá xa, Quỳnh Lương lên tiếng. Ảnh: FBNV. Quỳnh Lương viết trên trang cá nhân: “Quỳnh phản ứng trên live như vậy do livestream cá nhân công việc của Quỳnh nhưng quá nhiều bình luận nói về một người khác theo hướng tiêu cực ở đó nên phát ngôn của Quỳnh còn có phần nóng vội, dễ gây hiểu lầm cho mọi người”. Bà mẹ một con còn cho biết, hiện tại, cô và Tiến Phát chỉ đang trong quá trình làm quen và tìm hiểu nhau. Ảnh: FBNV. Về việc kể lại cuộc hôn nhân một thời trong Người ấy là ai, Quỳnh Lương cho biết, cô khóc không phải vì trách móc quá khứ mà chỉ là xúc động khi nhắc lại hành trình làm mẹ gian nan khi còn quá trẻ. Hiện tại, nữ diễn viên không hận thù người cũ. Ảnh: FBNV. Quỳnh Lương lấy chồng năm 18 tuổi vì lý do "bác sĩ bảo cưới". Sau sinh, cô bị trầm cảm. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng không hòa hợp. Sau ba năm chịu đựng, Quỳnh Lương ly hôn. Ảnh: Bảo Vệ Công Lý. Năm 2021, rộ tin đồn Quỳnh Lương hẹn hò rapper Karik. Nguyên nhân do bà mẹ đơn thân đăng tải loạt ảnh nắm tay thân mật bên một chàng trai. Góc ảnh từ phía sau và nghiêng mặt khá giống Karik. Phía Karik phủ nhận: "Người trong hình hoàn toàn không phải là Karik. Thế nên bên mình không có ý kiến gì về việc này". Còn Quỳnh Lương chỉ trả lời ngắn gọn: "Mình đâu thấy giống đâu". Ảnh: Yeah1. Năm 2020, Quỳnh Lương vướng tin đồn là người thứ ba, được người tình đại gia tặng chiếc xe hơi 5 tỷ. Ngay lập tức, nữ diễn viên bác bỏ tin đồn này. Bà mẹ một con cho biết, cô buộc phải lên tiếng vì lời tố sai sự thật và những câu chuyện bịa đặt đang bôi xấu hình ảnh cùng sự cố gắng của cô. Quỳnh Lương tiết lộ, cô chăm chỉ đi làm không ngày nghỉ với ước mơ mua được xe hơi để đưa con đi học. Ảnh: FBNV. Quỳnh Lương nhấn mạnh, cô không ngần ngại đối chất với thị phi không đúng về mình bởi quan niệm: “Sống có thể nghèo, có thể không hạnh phúc nhưng tuyệt đối không sống mất danh dự”. Ảnh: FBNV. Đầu năm nay, một số cư dân mạng đặt nghi vấn Quỳnh Lương để ý Bình An khi người đẹp này bị soi thường nhìn bạn diễn trong một chương trình. Nhanh chóng, Quỳnh Lương lên tiếng. Nữ diễn viên phân trần, ánh mắt của cô chỉ do lo lắng vì không thuộc lời bài hát trong khi vẫn phải biểu diễn và tương tác với các đồng nghiệp. Ảnh: FBNV. Ngoài ra, Quỳnh Lương khẳng định, từ trước đến nay, gu của cô không bao giờ là anh em bạn bè kể cả độc thân hay những người có vợ. "Làm ơn đừng suy diễn, ảnh hưởng đến mối quan hệ anh chị em chơi với nhau", nữ diễn viên phim Đừng làm mẹ cáu chia sẻ thêm. Ảnh: FBNV. Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

