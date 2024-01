Tiết lộ hình ảnh dàn nghệ sĩ tập luyện Táo quân 2024

Theo Dân Trí, ê-kíp Táo quân 2024 đã có buổi họp đầu tiên vào ngày 4/1. Đến tối ngày 5/1, ê-kíp bắt đầu trao đổi về việc phân vai, nội dung kịch bản. Ảnh: FBNV. Nghệ sĩ Chí Trung đã đăng tải một số hình ảnh hậu trường tập luyện Táo quân 2024. Ảnh: FBNV. Ngoài Chí Trung, Vân Dung, Tự Long và Quang Thắng cũng tham gia Táo quân 2024. Ảnh: FBNV. Vân Dung đăng tải hình ảnh được đồn đoán là hậu trường tập luyện. Cô còn làm thơ: "Ngày đầu tiên tập Táo/ Có gì mà vui ghê/ Em cười híp cả mắt/ Cười quên cả lối về". Ảnh: FBNV. Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ trên Dân Trí, Táo quân 2024 do nghệ sĩ Trần Lực làm đạo diễn. Tuy nhiên sau đó, chia sẻ trên Tiền Phong, Trần Lực lại cho biết: "Năm nay tôi chưa có duyên với Táo quân". Sau đó, theo An Ninh Thủ Đô, Trần Lực vẫn làm đạo diễn Táo quân 2024. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Theo Dân Trí, Thái Sơn và Thanh Hương sẽ tham gia Táo quân 2024. Ảnh: FBNV. Thanh Hương được chỉ định đóng "bà la sát" nhưng ê-kíp chưa "chốt" việc này. Thái Sơn không vào vai Bắc Đẩu như đồn đoán. Ảnh: FBNV. Theo An Ninh Thủ Đô, Đỗ Duy Nam (trong ảnh) và Trung Ruồi nhiều khả năng góp mặt trong dàn diễn viên Táo quân 2024. Ảnh: FBNV. Vài năm trở lại đây, Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam là các diễn viên hài trẻ tham gia Táo quân. Ảnh: FBNV. Xem video: "Xuân Bắc chia sẻ về các chức vụ Táo quân trong suốt 20 năm qua"

Theo Dân Trí, ê-kíp Táo quân 2024 đã có buổi họp đầu tiên vào ngày 4/1. Đến tối ngày 5/1, ê-kíp bắt đầu trao đổi về việc phân vai, nội dung kịch bản. Ảnh: FBNV. Nghệ sĩ Chí Trung đã đăng tải một số hình ảnh hậu trường tập luyện Táo quân 2024. Ảnh: FBNV. Ngoài Chí Trung, Vân Dung, Tự Long và Quang Thắng cũng tham gia Táo quân 2024. Ảnh: FBNV. Vân Dung đăng tải hình ảnh được đồn đoán là hậu trường tập luyện. Cô còn làm thơ: "Ngày đầu tiên tập Táo/ Có gì mà vui ghê/ Em cười híp cả mắt/ Cười quên cả lối về". Ảnh: FBNV. Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ trên Dân Trí, Táo quân 2024 do nghệ sĩ Trần Lực làm đạo diễn. Tuy nhiên sau đó, chia sẻ trên Tiền Phong, Trần Lực lại cho biết: "Năm nay tôi chưa có duyên với Táo quân". Sau đó, theo An Ninh Thủ Đô, Trần Lực vẫn làm đạo diễn Táo quân 2024 . Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Theo Dân Trí, Thái Sơn và Thanh Hương sẽ tham gia Táo quân 2024. Ảnh: FBNV. Thanh Hương được chỉ định đóng "bà la sát" nhưng ê-kíp chưa "chốt" việc này. Thái Sơn không vào vai Bắc Đẩu như đồn đoán. Ảnh: FBNV. Theo An Ninh Thủ Đô, Đỗ Duy Nam (trong ảnh) và Trung Ruồi nhiều khả năng góp mặt trong dàn diễn viên Táo quân 2024. Ảnh: FBNV. Vài năm trở lại đây, Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam là các diễn viên hài trẻ tham gia Táo quân. Ảnh: FBNV. Xem video: "Xuân Bắc chia sẻ về các chức vụ Táo quân trong suốt 20 năm qua"