Tiếc thương những nghệ sĩ qua đời năm 2024

Tháng 5/2024, nghệ sĩ Đức Tiến qua đời ở tuổi 44. "Tiến đến nhà một người bạn chơi dịp cuối tuần. Anh đang đứng gọt trái cây thì bất ngờ ngã ra đất. Mọi người nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ báo không qua khỏi", Mai Thu Huyền chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: FB Đức Tiến. Đức Tiến qua đời, để lại vợ và con gái còn nhỏ. Ảnh: FB Đức Tiến. Diễn viên Thủy Phạm qua đời vào chiều ngày 31/1 do tai nạn giao thông. Ảnh: Vietnamnet. Theo Tiền Phong, Thủy Phạm hết vai trong bộ phim Hạnh phúc bị đánh cắp. Phim quay tại Đà Lạt nên cô về quê đón Tết sớm rồi gặp tai nạn. Ảnh: Tiền Phong. Diễn viên Hồng Hải qua đời ở tuổi 31 vì bệnh gan. Anh ra đi để lại vợ đang mang bầu lần 2 và con trai nhỏ. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Tháng 4/2024, theo Znews, ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời vì bệnh hiểm nghèo ở tuổi 37. Sinh thời, cô có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như: Hạ Long sớm, Mơ yêu, Khúc quan họ trên vịnh Hạ Long, Chiều Hạ Long, Ký ức biển, Trên biển trời Đông Bắc, Cẩm Phả của tôi, Xa khơi, Đừng ví em là biển. Ảnh: FB Lương Ngọc Diệp. Ngày 5/1, diễn viên Thanh Hoa qua đời ở tuổi 42. Cô từng gây chú ý khi đóng Thanh Sói trong phim Hai Phượng. Ảnh: FB Thanh Hoa. Nghệ sĩ Chu Hùng mất vào trưa ngày 7/2 ở tuổi 68. Ảnh: FB Chu Hùng.NSND Nguyễn Hữu Phần cũng qua đời năm 2024. Sinh thời, ông làm đạo diễn nhiều phim nổi tiếng như: Ma làng, Đất và người, Gió làng Kình… Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống. Nghệ sĩ Hữu Độ qua đời vào ngày 13/8 ở tuổi 90. Sinh thời, ông đóng nhiều phim như: Cảnh sát hình sự, Những ngọn nến trong đêm… Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Sáng ngày 2/8, đạo diễn - NSND Nguyễn Khắc Lợi qua đời. Sinh thời, tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với các bộ phim: Tướng về hưu, Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, Hai bà mẹ, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong. Ảnh: Tiền Phong. Nghệ sĩ Anh Thái qua đời vào chiều ngày 15/6. Theo Tiền Phong, ông gặp tai nạn giao thông, nhập viện và không qua khỏi. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Khoảnh khắc cuối cùng của diễn viên Đức Tiến". Nguồn Vietnamnet

Tháng 5/2024, nghệ sĩ Đức Tiến qua đời ở tuổi 44. "Tiến đến nhà một người bạn chơi dịp cuối tuần. Anh đang đứng gọt trái cây thì bất ngờ ngã ra đất. Mọi người nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ báo không qua khỏi", Mai Thu Huyền chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: FB Đức Tiến. Đức Tiến qua đời, để lại vợ và con gái còn nhỏ. Ảnh: FB Đức Tiến. Diễn viên Thủy Phạm qua đời vào chiều ngày 31/1 do tai nạn giao thông. Ảnh: Vietnamnet. Theo Tiền Phong, Thủy Phạm hết vai trong bộ phim Hạnh phúc bị đánh cắp. Phim quay tại Đà Lạt nên cô về quê đón Tết sớm rồi gặp tai nạn. Ảnh: Tiền Phong. Diễn viên Hồng Hải qua đời ở tuổi 31 vì bệnh gan. Anh ra đi để lại vợ đang mang bầu lần 2 và con trai nhỏ. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Tháng 4/2024, theo Znews, ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời vì bệnh hiểm nghèo ở tuổi 37. Sinh thời, cô có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như: Hạ Long sớm, Mơ yêu, Khúc quan họ trên vịnh Hạ Long, Chiều Hạ Long, Ký ức biển, Trên biển trời Đông Bắc, Cẩm Phả của tôi, Xa khơi, Đừng ví em là biển. Ảnh: FB Lương Ngọc Diệp. Ngày 5/1, diễn viên Thanh Hoa qua đời ở tuổi 42. Cô từng gây chú ý khi đóng Thanh Sói trong phim Hai Phượng. Ảnh: FB Thanh Hoa. Nghệ sĩ Chu Hùng mất vào trưa ngày 7/2 ở tuổi 68. Ảnh: FB Chu Hùng. NSND Nguyễn Hữu Phần cũng qua đời năm 2024. Sinh thời, ông làm đạo diễn nhiều phim nổi tiếng như: Ma làng, Đất và người, Gió làng Kình… Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống. Nghệ sĩ Hữu Độ qua đời vào ngày 13/8 ở tuổi 90. Sinh thời, ông đóng nhiều phim như: Cảnh sát hình sự, Những ngọn nến trong đêm… Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Sáng ngày 2/8, đạo diễn - NSND Nguyễn Khắc Lợi qua đời. Sinh thời, tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với các bộ phim: Tướng về hưu, Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, Hai bà mẹ, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong. Ảnh: Tiền Phong. Nghệ sĩ Anh Thái qua đời vào chiều ngày 15/6. Theo Tiền Phong, ông gặp tai nạn giao thông, nhập viện và không qua khỏi. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Khoảnh khắc cuối cùng của diễn viên Đức Tiến". Nguồn Vietnamnet