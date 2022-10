Thủy Tiên lăn xả đi làm từ thiện, Công Vinh “khen khéo“

Mới đây, hình ảnh Thủy Tiên có mặt tại Nghệ An - quê nhà của ông xã Công Vinh để làm từ thiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Chứng kiến cảnh bà xã trèo đèo lội suối, lăn xả đi làm từ thiện, cựu danh thủ không khỏi bày tỏ sự hoang mang khi thốt lên: "Vợ tôi khi ở nhà hiền lành, nết na, thuỳ mị lắm… Còn đi ra ngoài đường thì tôi không biết!". Dòng trạng thái mới nhất của Công Vinh khiến fan tinh ý nhận ra rằng, anh đang khéo léo khen bà xã luôn độc lập và mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng, dù không có anh kề bên. Có thể thấy, mặc ồn ào kêu gọi từ thiện miền Trung năm 2020 khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, Thủy Tiên vẫn tiếp tục duy trì những hoạt động thiện nguyện của mình. Ngày 12/10, giọng ca "Ngôi nhà hạnh phúc" có mặt ở huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An, trao tặng số tiền 360 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà mới cho 6 hộ gia đình mất nhà vì siêu bão Noru vừa qua. Giọng ca sinh năm 1985 chia sẻ: "Bãi đất trống Tiên đang đứng này ngày trước là nền nhà của bà con, khi lũ về kéo theo những tảng đá to dưới chân mình đứng đập hết vào sàn và chân nhà rồi cuốn trôi đi hết cả, không còn gì dù chỉ là xác nhà...". Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ: "Hiện dãy đồi phía trên nguồn dòng chảy đó đang nứt to có khả năng sau vài trận mưa nữa sẽ đổ sập nên chính quyền địa phương đang chuẩn bị di dời bà con đến xây nhà ở khu tái định cư mới, tránh thương vong khi thiên tai làm nứt sập núi...". Nữ ca sĩ tâm sự: "Của ít lòng nhiều, mong bà con chân cứng đá mềm vượt qua giai đoạn khó khăn này". Trước đó, vợ chồng Thủy Thiên - Công Vinh cũng gây chú ý khi tự tay đi phát quà từ thiện vào dịp lễ Vu Lan hồi tháng 8 vừa qua. Hồi tháng 6/2022, cặp sao trao tặng một ngôi nhà tình thương ở Bến Tre.Xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện". Nguồn Thủy Tiên

