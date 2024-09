Thùy Tiên đến vùng lũ Yên Bái, Mỹ Tâm tặng quà Trung Thu

Tin tức sao Việt 15/9: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên làm từ thiện ở vùng lũ Yên Bái: "Anh em team Việt Phi đi thôi". Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên Mỹ Tâm tặng quà Trung thu tại viện dưỡng lão. Ảnh: FB My TamHoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ nỗi mất mát với người dân Làng Nủ, Lào Cai. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Kỳ Hân thưởng thức cốm, tận hưởng mùa thu Hà Nội. Ảnh: FB Han Ky Nguyen MC Cát Tường diện áo dài đỏ rực cúng Tổ nghề sân khấu. Ảnh: FB Nguyễn Trí Cát Tường Hoàng Bách đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái. Ảnh: FB Hoàng Bách MC Đại Nghĩa quyết định bán đi món trang sức bằng kim cương để có thêm tiền cứu trợ bão lũ. Anh viết: “Chạy ra tiệm bán thêm cái này, hồi hổm bán chưa được. Được 6 triệu rưỡi, để vô cho chuyến đi luôn”. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa Bình An tận tay trao quà cho bà con ảnh hưởng bởi bão lũ ở Phú Thọ. Ảnh: FB Nguyễn Bình An Ca sĩ Lệ Quyên cùng bạn trai đưa bố mẹ dự lễ giỗ Tổ nghiệp tại phủ của nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: FB Lệ Quyên Diễn viên Quách Thu Phương thay ảnh đại diện, đính kèm trạng thái: "Cổ nhân dạy mỗi người đến với thế giới này đều mang theo những nhiệm vụ tɾọng đại nào đó. Không chỉ tồn tại vì ai đó mà cũng không thᴜộc qᴜyền sở hữu của ai đó. Khi hoàn tất sứ mệnh họ sẽ rời đi theo cách này hoặc theo cách khác mà thôi. Dᴜyên phận giữa người và người cũng chỉ là trạm dừng chân nhất thời mà thôi, chỉ như vậy mà thôi". Ảnh: FB Quách Thu PhươngXem video: 115 người di dời lên núi tránh sạt lở ở Lào Cai. Nguồn: Trưởng thôn Vàng Seo Chứ.

Tin tức sao Việt 15/9: Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên làm từ thiện ở vùng lũ Yên Bái: "Anh em team Việt Phi đi thôi". Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên Mỹ Tâm tặng quà Trung thu tại viện dưỡng lão. Ảnh: FB My Tam Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ nỗi mất mát với người dân Làng Nủ, Lào Cai. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Kỳ Hân thưởng thức cốm, tận hưởng mùa thu Hà Nội. Ảnh: FB Han Ky Nguyen MC Cát Tường diện áo dài đỏ rực cúng Tổ nghề sân khấu. Ảnh: FB Nguyễn Trí Cát Tường Hoàng Bách đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con gái. Ảnh: FB Hoàng Bách MC Đại Nghĩa quyết định bán đi món trang sức bằng kim cương để có thêm tiền cứu trợ bão lũ. Anh viết: “Chạy ra tiệm bán thêm cái này, hồi hổm bán chưa được. Được 6 triệu rưỡi, để vô cho chuyến đi luôn”. Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa Bình An tận tay trao quà cho bà con ảnh hưởng bởi bão lũ ở Phú Thọ. Ảnh: FB Nguyễn Bình An Ca sĩ Lệ Quyên cùng bạn trai đưa bố mẹ dự lễ giỗ Tổ nghiệp tại phủ của nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: FB Lệ Quyên Diễn viên Quách Thu Phương thay ảnh đại diện, đính kèm trạng thái: "Cổ nhân dạy mỗi người đến với thế giới này đều mang theo những nhiệm vụ tɾọng đại nào đó. Không chỉ tồn tại vì ai đó mà cũng không thᴜộc qᴜyền sở hữu của ai đó. Khi hoàn tất sứ mệnh họ sẽ rời đi theo cách này hoặc theo cách khác mà thôi. Dᴜyên phận giữa người và người cũng chỉ là trạm dừng chân nhất thời mà thôi, chỉ như vậy mà thôi". Ảnh: FB Quách Thu Phương Xem video: 115 người di dời lên núi tránh sạt lở ở Lào Cai. Nguồn: Trưởng thôn Vàng Seo Chứ.