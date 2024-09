NSND Lan Hương chấm thi, vợ chồng Khánh Thi mừng con gái 1 tuổi

Tin tức sao Việt 11/9: NSND Lan Hương đi chấm thi MC nhí. Ảnh: FB Lan Hương Bông Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi làm tiệc thôi nôi cho con gái út Lisa Thuỳ Linh. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien "Rầu quá. Làm cả ngày mà không có nhiêu tiền!", diễn viên Huỳnh Hồng Loan than thở. Ảnh: FB Huỳnh Hồng LoanNSƯT Kiều Anh xuống vùng lũ Thái Nguyên hỗ trợ. Ảnh: FB Kieu Anh CT Ca sĩ Thái Thuỳ Linh cùng nhóm thiện nguyện có mặt tại Thái Nguyên để hỗ trợ đồng bào bị bão lũ. Ảnh: FB Thái Thùy Linh Ca sĩ Quang Vinh thưởng thức ly cà phê sáng in ảnh chân dung ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: FB Quang Vinh Đan Trường chia sẻ bức ảnh thân thiết cùng vợ cũ và quý tử. Ảnh: FB Dan Truong Pham Lê Phương chụp cùng Lương Thế Thành khi cả hai tái ngộ trong dự án phim mới. Ảnh: FB Lê Phương Diễm My 9x hẹn hò ăn uống cùng nhóm bạn. Ảnh: FB Diem My Midu chúc mừng Lan Khuê: "Chúc mừng mợ tư Lan Khuê lên chức và luôn thành công trong công việc nha. Luôn yêu thương và ủng hộ em". Ảnh: FB MiduXem video "Đám cưới Lan Khuê". Nguồn Youtube/ Lan Khuê

