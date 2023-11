Thu Quỳnh: Tình duyên lận đận, sắp làm mẹ lần 2 ở tuổi 35

Trước khi kết hôn với nam diễn viên Chí Nhân, Thu Quỳnh từng có thời gian hẹn hò với nam người mẫu Doãn Tuấn. Chuyện tình của Doãn Tuấn và Thu Quỳnh được cho là kéo dài từ 2009 đến 2010. (Ảnh: Dân trí) Thu Quỳnh và Chí Nhân có mối tình sét đánh khi cùng nhau tham gia chung dự án "Sống cùng lịch sử". Sau khi bộ phim đóng máy, cặp đôi đã quyết định kết hôn với nhau vào cuối tháng 2/2014. (Ảnh: Vietnamnet) Thu Quỳnh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Chí Nhân. Tuy nhiên, hôn nhân của cặp đôi tan vỡ chỉ sau 1 năm chung sống và nguyên nhân do người thứ ba. Thu Quỳnh sống cùng con trai và tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất. (Ảnh: Tiền phong) Sau khi chia tay Chí Nhân, Thu Quỳnh bí mật hẹn hò quay phim Hoàng Phương. Trong mắt Thu Quỳnh, Hoàng Phương là người rất ấm áp, luôn chuẩn bị cơm đem đến chỗ làm cho nữ diễn viên, quan tâm đến cô từ những hành động nhỏ nhất. (Ảnh: Dân trí) Hẹn hò từ giữa năm 2019 nhưng mãi tới năm 2021 nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" mới khoe ảnh cận mặt bạn trai trên trang cá nhân. Tuy nhiên ngay sau đó cả hai dính tin đồn chia tay. (Ảnh: Dân trí) Trên story ngày 14/4/2021 (ngày Valentine Đen, ngày của những người độc thân), Thu Quỳnh đăng ảnh mặc váy cô dâu và đang chọn lựa đôi giày phù hợp với mình, cô viết: "Điều thú vị nhất khi bạn FA là bạn có thể chọn ngay một đôi giày khác nếu đôi giày đang đi khiến chân bạn bị đau. Happy Black Valentine Day". Đây được cho là ẩn ý của Thu Quỳnh về việc mình đã chia tay Hoàng Phương và hiện độc thân. (Ảnh: FBNV) Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Thu Quỳnh đang có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên con trai cưng. Nữ diễn viên "Về nhà đi con" nói con trai là động lực và là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của cô. (Ảnh: FBNV) Mới đây, vào ngày 15/11/2023, nữ diễn viên sinh năm 1988 không giấu được hạnh phúc khi thông báo tin vui sắp làm mẹ lần hai. (Ảnh: FBNV) "Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ! Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến gia đình mình! Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu! Cả nhà yêu các con!", Thu Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV) Chia sẻ của cô nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ. Tiết lộ tin vui bầu bí nhưng Thu Quỳnh giấu kín danh tính nửa kia. (Ảnh: FBNV)Xem video giới thiệu phim "Hương vị tình thân". Nguồn VTV Giải trí

Trước khi kết hôn với nam diễn viên Chí Nhân, Thu Quỳnh từng có thời gian hẹn hò với nam người mẫu Doãn Tuấn. Chuyện tình của Doãn Tuấn và Thu Quỳnh được cho là kéo dài từ 2009 đến 2010. (Ảnh: Dân trí) Thu Quỳnh và Chí Nhân có mối tình sét đánh khi cùng nhau tham gia chung dự án "Sống cùng lịch sử". Sau khi bộ phim đóng máy, cặp đôi đã quyết định kết hôn với nhau vào cuối tháng 2/2014. (Ảnh: Vietnamnet) Thu Quỳnh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Chí Nhân. Tuy nhiên, hôn nhân của cặp đôi tan vỡ chỉ sau 1 năm chung sống và nguyên nhân do người thứ ba. Thu Quỳnh sống cùng con trai và tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất. (Ảnh: Tiền phong) Sau khi chia tay Chí Nhân, Thu Quỳnh bí mật hẹn hò quay phim Hoàng Phương. Trong mắt Thu Quỳnh, Hoàng Phương là người rất ấm áp, luôn chuẩn bị cơm đem đến chỗ làm cho nữ diễn viên, quan tâm đến cô từ những hành động nhỏ nhất. (Ảnh: Dân trí) Hẹn hò từ giữa năm 2019 nhưng mãi tới năm 2021 nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" mới khoe ảnh cận mặt bạn trai trên trang cá nhân. Tuy nhiên ngay sau đó cả hai dính tin đồn chia tay. (Ảnh: Dân trí) Trên story ngày 14/4/2021 (ngày Valentine Đen, ngày của những người độc thân), Thu Quỳnh đăng ảnh mặc váy cô dâu và đang chọn lựa đôi giày phù hợp với mình, cô viết: "Điều thú vị nhất khi bạn FA là bạn có thể chọn ngay một đôi giày khác nếu đôi giày đang đi khiến chân bạn bị đau. Happy Black Valentine Day". Đây được cho là ẩn ý của Thu Quỳnh về việc mình đã chia tay Hoàng Phương và hiện độc thân. (Ảnh: FBNV) Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Thu Quỳnh đang có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên con trai cưng. Nữ diễn viên "Về nhà đi con" nói con trai là động lực và là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của cô. (Ảnh: FBNV) Mới đây, vào ngày 15/11/2023, nữ diễn viên sinh năm 1988 không giấu được hạnh phúc khi thông báo tin vui sắp làm mẹ lần hai. (Ảnh: FBNV) "Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ! Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến gia đình mình! Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu! Cả nhà yêu các con!", Thu Quỳnh chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV) Chia sẻ của cô nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ. Tiết lộ tin vui bầu bí nhưng Thu Quỳnh giấu kín danh tính nửa kia . (Ảnh: FBNV) Xem video giới thiệu phim "Hương vị tình thân". Nguồn VTV Giải trí