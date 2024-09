Thiện Nhân sau hai năm sống chung với người tình đồng giới

Năm 2022, sau 8 năm giành ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí, Thiện Nhân chuyển khỏi ngôi nhà cô đang sống chung cùng cha mẹ để tới sống với người tình đồng giới Ngân Trác. (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân) Mới đây trong một clip dài 15 phút, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2024 nói rõ về ồn ào với gia đình từ năm 2022. Thiện Nhân cho biết lý do cô chọn chuyển ra sống riêng là vì xích mích, không cùng quan điểm sống với anh chị chứ không phải do bị cha mẹ phản đối kết hôn đồng giới. (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân) Sau khi dọn ra riêng, nữ ca sĩ sinh năm 2002 cùng người tình đồng giới mở công ty du lịch và ít tham gia các hoạt động ca hát. (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân) Đầu năm 2024, Thiện Nhân ra mắt MV "Thị Kính" và tuyên bố quay trở lại với ca hát sau thời gian dài im ắng. (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân) Trên trang cá nhân, giọng ca "Mẹ yêu con" thường xuyên khoe ảnh cùng đi du lịch rất tình tứ với người tình đồng giới Ngân Trác. (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân) Trong thời gian hai năm sống với Ngân Trác, Thiện Nhân bị tăng cân mất kiểm soát. Có thời điểm cô tăng thêm 20 kg, gần chạm ngưỡng 80 kg. (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân) Sau một thời gian thử sức với kinh doanh du lịch, Thiện Nhân dừng lại chuyển hướng sang kinh doanh thời trang. (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân) Hiện nữ ca sĩ cũng tạm ngưng việc học ở Nhạc viện TPHCM sau gần 2-3 năm học tập. (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân)Nguyễn Thiện Nhân, quê Bình Định, đăng quang Giọng hát Việt nhí khi mới 12 tuổi. Cô ghi dấu ấn với các ca khúc: "Mẹ yêu con" (Nguyễn Văn Tý), "Cô Đôi thượng ngàn" (hát văn), "Hình bóng quê nhà" (Thanh Sơn sáng tác, song ca cùng Cẩm Ly)... (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân) Sau khi giành danh hiệu Quán quân The Voice Kids, Thiện Nhân chuyển vào TPHCM sống, tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với sự giúp đỡ của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy. (Ảnh: FB Nguyễn Thiện Nhân)Xem video "Thiện Nhân trong chương trình Giọng hát Việt nhí". Nguồn VTV3

