Thí sinh Miss Universe Vietnam thi bikini: 'Lính mới' có lép vế celeb?

Ngọc Châu - quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và Nguyễn Oanh - quán quân Vietnam's Next Top Model 2014. Thanh Khoa - Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019 và Hương Ly - quán quân Vietnam's Next Top Model 2015, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Lê Hoàng Phương - top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và Bùi Lý Thiên Hương - Hoa hậu Việt Nam toàn thế giới 2018. Lê Phương Thảo từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Đỗ Trịnh Quỳnh Như - top 10 Hoa khôi Áo dài 2016, top 5 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Quán quân Vietnam Fitness Model 2017. Hoàng Như Mỹ - Bùi Linh Chi là 2 gương mặt quen thuộc, học trò Thanh Hằng tại The Face Vietnam 2018. Rich kid đình đám Thảo Nhi Lê và người đẹp Ngô Bảo Ngọc. Nguyễn Thị Lệ Nam - chị gái Nam Em, quán quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 và Bùi Quỳnh Hoa - Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Vũ Quỳnh Trang - top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 và thí sinh tóc tém Bùi Bích Diệp. Người đẹp Cổ Ngân khá nổi tiếng và Ngô Mỹ Hải - Á khôi Du lịch Việt Nam 2020.

