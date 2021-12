Thất thế trong showbiz, Hùng Thuận đổi đời nhờ bất động sản

Sau thành công với vai bé An trong phim "Đất phương Nam" năm 1997, Hùng Thuận gần như chìm nghỉm trong showbiz vì không có vai diễn nào gây chú ý. (Ảnh: VTV) Nam diễn viên tìm cách lấn sân sang ca hát và trong 7 năm thử sức làm ca sĩ, anh đã là thành viên trong 2 nhóm nhạc Nhật Thực và MBK. (Ảnh: 2sao.vn) Nghề hát cũng không mang lại tiếng tăm cho Hùng Thuận, anh quyết định trở lại với phim ảnh và góp mặt qua một số bộ phim như: "Dòng đời", "Cổng mặt trời", "Ký ức tuổi thơ"... Đóng nhiều phim nhưng nam diễn viên vẫn chưa có vai diễn nào giúp anh được khán giả yêu mến như An trong "Đất phương Nam". (Ảnh: Người lao động) Không phải là gương mặt ngôi sao trong showbiz nên số tiền anh kiếm được từ phim ảnh chỉ đủ để anh trang trải cuộc sống hàng ngày, chứ không dư dả. Thời gian này, anh và bố mẹ cùng con trai phải sống ở nhà thuê. (Ảnh: tinmoi.vn) Ngoài đóng phim, Hùng Thuận còn tham gia gameshow, mở quán ốc, kinh doanh online, mở cửa hàng thực phẩm chức năng để có thêm thu nhập nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ. (Vietnamnet) Đầu năm 2020, do dịch COVID-19 bùng phát nên Hùng Thuận phải đóng cửa nhà hàng ốc, sang tên shop bán thực phẩm chức năng. (Ảnh: FBNV) Cuối năm 2020, Hùng Thuận thử sức với nghề môi giới bất động sản qua sự hướng dẫn của một người bạn và không ngờ lối rẽ này giúp anh có cuộc sống dễ chịu hơn. (Ảnh: FBNV) Nam diễn viên sinh năm 1983 còn lập một kênh YouTube riêng để giới thiệu các dự án bất động sản. Mỗi buổi livestream của anh thu hút rất đông người xem đến nỗi anh được gọi là "ngôi sao livestream". (Ảnh: FBNV) Thừa thắng xông lên, đầu tháng 11, Hùng Thuận mở công ty môi giới, kinh doanh nhà đất mang tên anh tại TPHCM. Theo chia sẻ của nam diễn viên, đầu tháng 12 này, anh sẽ mở chi nhánh thứ hai tại Thành phố Thủ Đức. (Ảnh: FBNV) Chuyển hướng sang kinh doanh, môi giới bất động sản đã giúp cho cuộc sống của Hùng Thuận dễ thở hơn. Anh bắt đầu làm quen với golf, đi du lịch nhiều hơn khi rảnh rỗi. (Ảnh: FBNV)Xem video "Hùng Thuận tham gia Gương mặt thân quen 2018". Nguồn FBNV

Sau thành công với vai bé An trong phim "Đất phương Nam" năm 1997, Hùng Thuận gần như chìm nghỉm trong showbiz vì không có vai diễn nào gây chú ý. (Ảnh: VTV) Nam diễn viên tìm cách lấn sân sang ca hát và trong 7 năm thử sức làm ca sĩ, anh đã là thành viên trong 2 nhóm nhạc Nhật Thực và MBK. (Ảnh: 2sao.vn) Nghề hát cũng không mang lại tiếng tăm cho Hùng Thuận, anh quyết định trở lại với phim ảnh và góp mặt qua một số bộ phim như: "Dòng đời", "Cổng mặt trời", "Ký ức tuổi thơ"... Đóng nhiều phim nhưng nam diễn viên vẫn chưa có vai diễn nào giúp anh được khán giả yêu mến như An trong "Đất phương Nam". (Ảnh: Người lao động) Không phải là gương mặt ngôi sao trong showbiz nên số tiền anh kiếm được từ phim ảnh chỉ đủ để anh trang trải cuộc sống hàng ngày, chứ không dư dả. Thời gian này, anh và bố mẹ cùng con trai phải sống ở nhà thuê. (Ảnh: tinmoi.vn) Ngoài đóng phim, Hùng Thuận còn tham gia gameshow, mở quán ốc, kinh doanh online, mở cửa hàng thực phẩm chức năng để có thêm thu nhập nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ. (Vietnamnet) Đầu năm 2020, do dịch COVID-19 bùng phát nên Hùng Thuận phải đóng cửa nhà hàng ốc, sang tên shop bán thực phẩm chức năng. (Ảnh: FBNV) Cuối năm 2020, Hùng Thuận thử sức với nghề môi giới bất động sản qua sự hướng dẫn của một người bạn và không ngờ lối rẽ này giúp anh có cuộc sống dễ chịu hơn. (Ảnh: FBNV) Nam diễn viên sinh năm 1983 còn lập một kênh YouTube riêng để giới thiệu các dự án bất động sản. Mỗi buổi livestream của anh thu hút rất đông người xem đến nỗi anh được gọi là "ngôi sao livestream". (Ảnh: FBNV) Thừa thắng xông lên, đầu tháng 11, Hùng Thuận mở công ty môi giới, kinh doanh nhà đất mang tên anh tại TPHCM. Theo chia sẻ của nam diễn viên, đầu tháng 12 này, anh sẽ mở chi nhánh thứ hai tại Thành phố Thủ Đức. (Ảnh: FBNV) Chuyển hướng sang kinh doanh, môi giới bất động sản đã giúp cho cuộc sống của Hùng Thuận dễ thở hơn. Anh bắt đầu làm quen với golf, đi du lịch nhiều hơn khi rảnh rỗi. (Ảnh: FBNV) Xem video "Hùng Thuận tham gia Gương mặt thân quen 2018". Nguồn FBNV