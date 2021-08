Thành Lộc gãy xương, loạt sao gặp tai nạn trên sân khấu, phim trường

Mới đây, trong chương trình Duyên phận, nghệ sĩ Thành Lộc kể lại tai nạn nghiêm trọng khi diễn vở kịch thiếu nhi "Cậu bé rừng xanh". Cụ thể, ngày hôm đó, trên sân khấu, anh tự bay thật bằng dải lụa buộc trên tay. Không may, anh tuột tay khỏi dải lụa và ngã xuống. Ảnh: Zing Thành Lộc bị gãy dập 3 đốt xương sống ở vị trí quan trọng. Khi ấy, anh tưởng không chết thì cũng bị liệt. “Nhưng thật may mắn, mọi thứ đã qua. Đợt đó, tôi phải nghỉ diễn 3 tháng", Thành Lộc chia sẻ. Ảnh: Người lao động Không chỉ Thành Lộc gặp tai nạn trên sân khấu, nhiều sao Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nghệ sĩ Ái Như là một trong số đó. Năm 2020, cô té từ bục cao xuống sân khấu trong thời gian chuyển cảnh của vở diễn “Hãy khóc đi em”. Tuy nhiên, sau khi diễn xong, Ái Như mới đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán nữ nghệ sĩ bị chấn thương đốt sống, phải mổ. Ảnh: Tiền Phong Tháng 1/2020, khi diễn tại một quán bar, Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn sân khấu bị rách da đầu. "Tôi không hiểu họ trang trí theo trường phái gì, nhìn chẳng ra sao, trông chỉ giống một cỗ máy đồng hồ cũ kỹ với các bánh răng treo lơ lửng, thấp lè tè ngay trên đầu. Ca sĩ, vũ công hay MC muốn lên sân khấu phải chui qua cái mô hình nhìn như máy chém này. Tôi xui xẻo nên bị thương, máu cứ thế tuôn ra", nam ca sĩ chia sẻ lại sự việc. Tháng 11/2017, diễn viên hài Khả Như bị bỏng gần hết khuôn mặt khi tập phun lửa cho liveshow Kiều Minh Tuấn tại sân khấu Lan Anh. Ngay lập tức, Khả Như đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nữ diễn viên cho biết tai nạn này là do lỗi của bản thân chứ không phải của ê kíp chương trình. Không ít sao Việt gặp tai nạn khi đóng phim. Năm 2020, diễn viên Thanh Bình vỡ sụn gối và chảy máu mắt sau khi nhảy từ độ cao 2m diễn cảnh hành động trong phim mới quay ở Lagi, Bình Thuận. Ảnh: Lao động Năm 2018, khi thực hiện cảnh hành động nhảy qua lại giữa hai chiếc ghe của phim “Hai Phượng”, Ngô Thanh Vân hụt chân khiến đầu gối va vào cạnh ghe gây nứt xương. Tai nạn khiến cô vô cùng đau đớn và ê-kíp phải ngừng quay vài ngày. Ảnh: Người lao động Khi đóng “Lật mặt 2”, Lý Hải từng liên tục đổ máu trên phim trường. Anh bị khâu năm mũi ở trán sau khi ngã đập đầu vào máy quay phim trong pha hành động trên xe. Lý Hải còn bị chấn thương cột sống phải nhập viện khi tiếp đất sai tư thế trong cảnh quay nhảy từ lầu 4 của một tòa nhà xuống đất để giải cứu một em bé. Pháp luật TP HCM Trương Ngọc Ánh từng sợ hãi sẽ bị hỏng một bên mắt khi bị bạn diễn vô tình đánh trúng vào mắt trong cảnh quay bị xã hội đen tra tấn của phim “Truy sát”. Ảnh: Dân Việt Năm 2013, trên phim trường, Trương Nam Thành bị hụt chân xuống hố sâu nên bị đứt dây chằng ở chân và phải mổ để nối lại. Sau ca phẫu thuật, nam diễn viên phải tránh các hoạt động mạnh trong suốt 2 tháng. Ảnh: Zing Xem video "NSƯT Thành Lộc bất ngờ nhắc tên đồng nghiệp Hồng Vân, Thanh Thủy, Trấn Thành". Nguồn THVL

