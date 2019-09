“Thần đồng Bolero” bị Phương Mỹ Chi chê ở Giọng hát Việt nhí là ai?

Trong tập 9 Giọng hát Việt nhí 2019 lên sóng mới đây, Khánh An dự thi bằng ca khúc "Duyên phận" được viết lại lời để phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: Saostar Tiết mục của Khánh An không được đánh giá cao bởi số đông huấn luyện viên và các giám khảo thuộc hội đồng chuyên môn trong đó có Phương Mỹ Chi. Ảnh: Dân Việt Phương Mỹ Chi thẳng thắn nhận xét Khánh An hát chưa rõ trong khi dòng nhạc quê hương thiên về cảm xúc, để cảm nhận được cảm xúc thì khán giả cần nghe rõ lời. Ảnh: Saostar "Chị Bảy" dành lời khen ngợi Khánh An có cách rung ở cuối bài hay song cho rằng trong xuyên suốt bài hát, thí sinh này lại rung quá nhiều và mạnh. Ảnh: Dân Việt Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đồng quan điểm về Phương Mỹ Chi về tiết mục của Khánh An. Theo nam ca sĩ, học trò của Lưu Thiên Hương hát chưa đủ ngọt. Ảnh: Thế giới điện ảnh Dù tiết mục "Duyên phận" bị chê nhưng Khánh An vẫn được trao cơ hội đi tiếp. Ảnh: Thế giới điện ảnhKhánh An sinh năm 2006 tại Hà Nội. Em từng tham gia Người hùng tí hon, lọt top 10 Thần tượng Tương lai mùa đầu tiên. Khánh An được chú ý nhờ giọng hát cảm xúc khi trình bày những ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca trữ tình. Giọng ca nhí được đặt biệt danh là Thần đồng Bolero. Không chỉ tài năng, Khánh An còn xinh xắn, cao ráo. Học trò của Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương đam mê ca hát nhưng vẫn ưu tiên việc học. Theo Thế giới điện ảnh, Khánh An được đặt biệt danh là bé “Bông” gắn liền với hình ảnh một cô công chúa dễ thương. Ở tuổi 13, Khánh An vẫn nhí nhảnh, hồn nhiên. Mời quý độc giả xem video "Phương Mỹ Chi ký hợp đồng độc quyền với ca sĩ Quang Lê". Nguồn Youtube/vtc

