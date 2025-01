Tậu biệt thự, NTK Đỗ Mạnh Cường cưng chiều con nuôi cỡ nào?

Mới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường mua biệt thự sân vườn 2.000 m2 tại TP Thủ Đức (TP.HCM). Anh sửa chữa nơi ở mới trong 3 tháng. Các con nuôi của Đỗ Mạnh Cường có một không gian sống thoải mái hơn, bơi lội riêng tư, an ninh vô cùng nghiêm ngặt trong biệt thự mới. Đỗ Mạnh Cường rất chiều chuộng các con. Anh cho các con theo học tại trường song ngữ quốc tế từ mầm non cho đến hết cấp 3 với mức học phí mầm non, tiểu học khoảng 120 triệu/năm/bé, cấp 3 khoảng hơn 200 triệu/năm/bé. Đỗ Mạnh Cường từng thuê 3 người giúp việc để hỗ trợ anh nấu ăn, cho con uống sữa, đút cho con ăn, ru con ngủ. Các con của Đỗ Mạnh Cường luôn được tổ chức sinh nhật khá hoành tráng. Nhóc tì nhà Đỗ Mạnh Cường đón tuổi mới trong một chuyến du lịch. Đỗ Mạnh Cường thường xuyên cho các con đi du lịch nghỉ dưỡng. Gia đình nam thiết kế cùng nhau đi biển đồng thời tổ chức sinh nhật cho bé Linh Đan. Đỗ Mạnh Cường tặng bé Linh Đan vòng cổ ngọc trai, túi xách với tổng giá trị hơn trăm triệu. Nam thiết kế còn mua set túi hàng hiệu gần 700 triệu cho bé MyMy. Đỗ Mạnh Cường từng gây ý kiến trái chiều khi mua đồ hiệu cho các con nhỏ. Anh đáp trả: "Bao giờ bố Cường để cho các con đói ăn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, để các con xấu xí thì hãy lên án. Người ta tự dùng sức lao động của người ta kiếm tiền lo cho các con 1 cuộc sống đầy đủ về tình cảm cũng như vật chất. Vậy lên án lý do gì vậy? Thật sự không hiểu nổi?". Đỗ Mạnh Cường dành nhiều thời gian may trang phục riêng cho các con. Đỗ Mạnh Cường xứng danh ông bố quốc dân, chiều con nhất nhì Vbiz. Xem video: "Con gái Đỗ Mạnh Cường tập catwalk". Nguồn FB Đỗ Mạnh Cường

