Tăng Thanh Hà đánh dấu cột mốc 10 năm bên ông xã Louis Nguyễn

Ngày 27/9, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đăng tải hình ảnh tình tứ của cô và chồng. Nữ diễn viên chú thích: "10 năm". Trong ảnh, cô và Louis Nguyễn nắm tay, thể hiện tình cảm ngọt ngào và nở nụ cười tràn đầy vẻ hạnh phúc. Năm 2019 đánh dấu cột mốc 10 năm "ngọc nữ màn ảnh Việt" công khai nửa kia của cô với công chúng. Chuyện tình của Hà Tăng và Louis Nguyễn chính thức được công khai vào năm 2009 sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Tối 6/10/2009, nữ diễn viên và Louis Nguyễn tay trong tay xuất hiện trong buổi hòa nhạc được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đó là lần đầu tiên mỹ nhân họ Tăng công khai tình tứ bên cạnh một người đàn ông. Trong khán phòng, cô cũng thoải mái cười nói và thể hiện sự thân thiết với chàng trai này. Tới tháng 11/2009, Louis Nguyễn tiếp tục hộ tống Hà Tăng dự sự kiện được tổ chức tại một khách sạn lớn ở TP.HCM. Sau hai lần liên tiếp cùng xuất hiện trước truyền thông, nữ diễn viên được cho là ngầm thừa nhận cô đã có bạn trai. Tuy nhiên, danh tính và gia thế cụ thể của anh chàng điển trai này vẫn được giữ kín. Tháng 1/2010, nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc khoe vẻ đẹp nền nã trong tà áo dài màu hồng nổi bật, sánh vai cùng bạn trai trẻ trung, lịch lãm. Hai người luôn đồng hành trong các sự kiện, cũng không giấu giếm tình cảm dành cho đối phương. Công chúng cho rằng chàng trai này xứng đôi với "ngọc nữ" cả về tuổi tác và ngoại hình. Trong năm 2010, Tăng Thanh Hà nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện thương mại như khai trương cửa hàng pizza, mở bán nhãn hiệu thời trang quốc tế... Đến lúc này, một số tờ báo mới dần phát hiện ra thân thế thực sự của bạn trai nữ diễn viên. Anh là con trai của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), mẹ là bà Cristina Serrano - cháu họ của phu nhân cựu Tổng thống Philipines Imelda Marcos. Chuỗi cửa hàng Tăng Thanh Hà tham dự sự kiện khai trương đều thuộc quyền quản lý của gia đình Louis Nguyễn. Tối 26/5/2011, ngôi sao 33 tuổi tiếp tục đưa bạn trai tới dự sự kiện thời trang được tổ chức tại khách sạn Park Hyatt Sài Gòn. Bạn trai chăm sóc nữ diễn viên ân cần, chu đáo nhưng hai người luôn giữ khoảng cách chừng mực, không tạo ra hành động nào quá thân mật khiến công chúng bàn tán. Tháng 2/2012, tin đồn Tăng Thanh Hà đính hôn với thiếu gia Louis Nguyễn bùng lên trong giới giải trí khi một chiếc nhẫn kim cương đắt giá nằm trên trên ngón áp út của nữ diễn viên. Hai tháng sau đó, "cô Trúc" của Bỗng dưng muốn khóc được trông thấy xuất hiện tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất Sài thành. Theo nguồn tin thân cận với Tăng Thanh Hà, gia đình hai bên đã thống nhất được thời gian tổ chức hôn lễ nhưng chưa muốn tiết lộ vì sợ ảnh hưởng tới công việc của cô. Ngày 4/11/2012, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức hôn lễ tại Manila (Philippines) - quê hương của chú rể. Đám cưới của hai người được diễn ra theo nghi thức công giáo ở nhà thờ với sự chứng kiến của linh mục và người thân trong gia đình chú rể. Tới ngày 11/11/2012, cặp đôi tổ chức thêm tiệc cưới theo nghi thức truyền thống Việt Nam tại TP HCM. Cô dâu chú rể chọn mặc áo dài, đội mấn như tục lệ người Việt. Trong ngày vui, Louis Nguyễn luôn nở nụ cười hạnh phúc và nắm chặt tay cô dâu xinh đẹp của mình. Đám cưới của hai người trở thành sự kiện giải trí được quan tâm bậc nhất thời điểm cuối năm 2012. Công chúng không ngừng bàn tán về việc Tăng Thanh Hà từ cô gái có tuổi thơ cơ cực đã trở thành con dâu hào môn. Cuối năm 2014, Tăng Thanh Hà được cho là đã mang bầu. Cô thường mặc váy rộng, che vòng hai và đi giày bệt. Nữ diễn viên kiên quyết giữ im lặng trước tất cả những câu hỏi của khán giả cũng như báo chí. Tháng 4/ 2015, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng. Sau đó không lâu, cô tiếp tục có tin vui. Năm 2017, gia đình cô đón con gái thứ 2, đặt tên là Chloe Nguyễn. Hẹn hò trong 3 năm trước khi tiến đến hôn nhân, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn luôn giữ được tình cảm mặn nồng như thuở còn yêu. Trên mạng xã hội, hai người không ít lần dành cho nhau những lời lẽ ngọt ngào. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Louis Nguyễn chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng anh cười rạng rỡ cùng dòng chú thích: "Happy 3 Year Anniversary to my beautiful wife. To many more adventures together. Always your #1 Fan!" (Mừng 3 năm hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp của tôi. Để ta có thêm thật nhiều hành trình bên nha, anh luôn là người hâm mộ số một của em). Hà Tăng và Louis Nguyễn luôn ở bên nhau trong mỗi sự kiện có tính quan trọng với đối phương. Dù đã kết hôn nhiều năm, hai người vẫn luôn trân trọng và dành cho đối phương những lời lẽ, tình cảm lãng mạn như ban đầu. Vào mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, hai người luôn tổ chức ăn mừng hoành tráng. Bày tỏ tình yêu với chồng, nữ diễn viên cũng viết: "My love for you is a journey, starting at forever and ending at never! November 4 - A day I will always remember” (Tình yêu em dành cho anh là một chuyến hành trình, bắt đầu ở vĩnh cửu và kết thúc ở vô cùng! 4/11 - ngày em luôn khắc ghi). Sau 7 năm kết hôn, hai con Richard và Chloe của nữ diễn viên đã lớn. Theo những chia sẻ trên trang cá nhân, Hà Tăng và chồng đang có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn hạn chế chia sẻ hình ảnh rõ mặt con trên mạng xã hội. Đôi lần, cô gọi yêu các con là "lượn lờ như lũ cá mập" khiến người hâm mộ thích thú. Tròn 10 năm yêu và 7 năm chung sống, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn thường xuyên du lịch để hâm nóng tình cảm đôi lứa. Nhiều người cho rằng Hà Tăng hạnh phúc vì được làm dâu gia đình giàu có, từ sau khi kết hôn đã ngừng hoạt động nghệ thuật để chăm lo cuộc sống gia đình. Thực tế, nữ diễn viên đã chuyển hướng sang kinh doanh. Năm 2012, cô chia sẻ bản thân đã đặt ra lời hứa không phụ thuộc vào chồng và gia đình anh ngay từ thời điểm mới yêu. "Chúng tôi mỗi người có một công việc và hướng đi riêng, và chúng tôi yêu nhau vì sự độc lập đó", người đẹp 33 tuổi nói.

