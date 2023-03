Tài năng của bộ đôi đạo diễn phim tiểu sử Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng vừa công bố dự án “Hào quang rực rỡ - The king” dự kiến ra mắt vào năm 2024. Đạo diễn của phim tiểu sử về Mr Đàm là Bảo Nhân - Namcito. Ảnh: FBNV Bảo Nhân chia sẻ trên Người đô thị về dự án “Hào quang rực rỡ - The king”: “Chúng tôi sẽ phát triển kịch bản theo hướng đây là một bộ phim mang nhiều yếu tố giải trí, màu sắc thanh xuân trẻ trung, tươi sáng chạm vào ký ức thanh xuân của rất nhiều khán giả. Và đây cũng sẽ là một bộ phim đầy nhiệt huyết và đam mê về giai đoạn đầu rực rỡ của nền âm nhạc Việt thông qua hành trình trở thành ngôi sao ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng!”. Ảnh: FBNV Bộ đôi đạo diễn làm phim về Đàm Vĩnh Hưng đều trẻ tuổi (cùng sinh năm 1983) nhưng rất tài năng dù là đạo diễn tay ngang. Ảnh: FBNV Bảo Nhân - Namcito chính là đạo diễn của series phim điện ảnh thành công “Gái già lắm chiêu” với phần 3 đạt 165 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu. Ảnh: Zing Series “Gái già lắm chiêu” được đề cử nhiều giải thưởng. Theo VOV, tại Ngôi sao xanh 2019, "Gái già lắm chiêu 2" được đề cử vào top 3 ở 8 hạng mục và được vinh danh ở 3 hạng mục quan trọng nhất: Giải phim điện ảnh hay nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn), Giải đạo diễn xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn), Giải quay phim xuất sắc nhất (Do hội đồng nghệ thuật bình chọn). Ảnh: VOV Tại Cánh diều vàng 2020, giải Cánh diều bạc cho phim truyện điện ảnh được trao cho “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” và Bảo Nhân - Namcito giành giải Đạo diễn xuất sắc. Ảnh: Dân Việt Ngoài ra, Bảo Nhân - Namcito từng remake phim Hàn Quốc “She was pretty”. Ảnh: Vietnamnet Đầu năm 2022, bộ đôi đạo diễn công bố dự án "Vũ trụ mỹ nhân". Trong dự án này, Ninh Dương Lan Ngọc kết hợp với Kaity Nguyễn ở phim điện ảnh “Cô gái từ quá khứ” đã ra mắt trong năm 2022. Ngoài ra, Lan Ngọc còn đóng chung với Diễm My, Jun Vũ và Phương Anh Đào ở dự án web series. Ảnh: Thế giới điện ảnh Xem video: "Con trai Đàm Vĩnh Hưng nghịch đàn". Nguồn FBNV

