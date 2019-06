“Sơn Tinh - Thuỷ Tinh”, "Bàn thờ" dẫn đầu top thiết kế được bình chọn

Khác với hai mùa trước, cuộc thi năm nay mở rộng cơ hội cho các thí sinh bằng hình thức bình chọn từ khán giả.Tính đến thời điểm hiện tại, bộ trang phục "Sơn Tinh - Thuỷ Tinh" của Lương Đức Minh đang dẫn đầu top trang phục dân tộc được khán giả bình chọn nhiều nhất. Bộ trang phục " Bàn thờ" gây tranh cãi cũng bất ngờ xếp vị trí thứ 2. Top 5 cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc mùa 1 Phạm Lâm Mỹ tái xuất với hai bài thi “Ngọc phương Đông” và “Tình tang”, cả hai đều đang nằm trong Top 10 bình chọn cao nhất từ khán giả. Bên cạnh đó, “Hoa sen” của Vũ Hương Giang mặc dù xuất hiện vào giai đoạn cuối của đợt đăng tải bài thi, nhưng nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả và tạm xếp vị trí thứ 4. Bộ trang phục "Văn lang ngàn thu" xếp ở vị trí thứ 5. Hiện thời gian bình chọn vẫn còn nên các bài thi khác vẫn có cơ hội để vượt lên, giành suất Top 5 bình chọn khán giả. Bước sang năm thứ 3 tổ chức, cuộc thi “Tuyển chọn trang phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” vẫn duy trì sức nóng với khán giả và truyền thông trong, ngoài nước, thu hút hơn 6 triệu lượt tiếp cận và tương tác trên fanpage Miss Universe Vietnam. Năm nay, cuộc thi đánh dấu kỷ lục mới với số lượng bài dự thi tăng đột biến,tăng gấp 03 lần so với các năm trước,tổng cộngđã có714 bài thi được gửi về cho BTC, trong đó có 691 bàithihợp lệđãđược BTC đăng tải lên fanpage cho khán giảđược chiêm ngưỡng và bình chọn. Với chủ đề“Tinh hoa Việt Nam”,từyếu tốvăn hóa truyền thống, phong tục tập quán cho đến ẩm thực, phương tiện di chuyển,... đều được các bạn trẻ đưa lên bản vẽ ý tưởng, thể hiện sự phá cách độc đáo về tư duy và sức sáng tạo không ngừng. Đặc biệt, bắt kịp với xu hướng mới của tổ chức Miss Universe, đa số bài dự thi đều chú trọng đến yếu tố trình diễn và tạo hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu, bên cạnhviệc đảm bảoyếu tố thẩm mỹ và thuần phong mỹ tục. Cùng với 05 bài thi được khán giả bình chọn nhiều nhất,sẽ có10 bài thi được hội đồng giám khảo lựa chọn sẽ bước vào Top 15, tham gia vòng thi thuyết trình trước hội đồng giám khảo. Hội đồng giám khảo gồm: nhà thiết kế Thuận Việt, nhà thiết Linh San, Hoa hậu H’Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng. Có kinh nghiệm 3 năm đồng hành cùng cuộc thi,nhà thiết kếThuận Việt là người hiểu rõ tiêu chí và định hướng của tổ chức Miss Universe đối với phần thi Trang phục dân tộc. Anh cũng là tác giả của trang phục dân tộc cho Phạm Hương (Miss Universe 2015), Trương Thị May (Miss Universe 2013), Diễm Hương (Miss Universe 2012), Hoàng My (Miss Universe 2011), Thùy Lâm (Miss Universe 2008). Là người đứng sau hai bộ trang phục dạ hội tạo nên thành công cho H’Hen Niê tại Miss Universe 2018, cũng như kinh nghiệm ngồi ghế giảm khảo tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, nhà thiết kế Linh Sansẽ ngồi ghế giám khảo để đưa ra những nhận xét chuyên mônnhằm tìm ra bộ trang phục dân tộc phù hợp nhất với Hoàng Thùy. Hoa hậu H’Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng có kinh nghiệm tham gia Miss Universe 2018 và Miss Universe 2016, cùng hai bộ trang phụcdân tộc từng gây bão cũng nhưtạo được ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế là “Bánh mì” và “Nàng Mây”. Với sự xuất hiện của Lệ Hằng và H' Hen Niê trong hội đồng giám khảo, chắc chắn sẽ góp phần tim ra bộ trang phục phù hợp với tiêu chí của Miss Universe. Xem video "Mẫu thiết kế trang phục Bàn thờ gây tranh cãi". Nguồn VTV1:

Khác với hai mùa trước, cuộc thi năm nay mở rộng cơ hội cho các thí sinh bằng hình thức bình chọn từ khán giả.Tính đến thời điểm hiện tại, bộ trang phục "Sơn Tinh - Thuỷ Tinh" của Lương Đức Minh đang dẫn đầu top trang phục dân tộc được khán giả bình chọn nhiều nhất. Bộ trang phục " Bàn thờ" gây tranh cãi cũng bất ngờ xếp vị trí thứ 2. Top 5 cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc mùa 1 Phạm Lâm Mỹ tái xuất với hai bài thi “Ngọc phương Đông” và “Tình tang”, cả hai đều đang nằm trong Top 10 bình chọn cao nhất từ khán giả. Bên cạnh đó, “Hoa sen” của Vũ Hương Giang mặc dù xuất hiện vào giai đoạn cuối của đợt đăng tải bài thi, nhưng nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả và tạm xếp vị trí thứ 4. Bộ trang phục "Văn lang ngàn thu" xếp ở vị trí thứ 5. Hiện thời gian bình chọn vẫn còn nên các bài thi khác vẫn có cơ hội để vượt lên, giành suất Top 5 bình chọn khán giả. Bước sang năm thứ 3 tổ chức, cuộc thi “Tuyển chọn trang phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” vẫn duy trì sức nóng với khán giả và truyền thông trong, ngoài nước, thu hút hơn 6 triệu lượt tiếp cận và tương tác trên fanpage Miss Universe Vietnam. Năm nay, cuộc thi đánh dấu kỷ lục mới với số lượng bài dự thi tăng đột biến,tăng gấp 03 lần so với các năm trước,tổng cộngđã có714 bài thi được gửi về cho BTC, trong đó có 691 bàithihợp lệđãđược BTC đăng tải lên fanpage cho khán giảđược chiêm ngưỡng và bình chọn. Với chủ đề“Tinh hoa Việt Nam”,từyếu tốvăn hóa truyền thống, phong tục tập quán cho đến ẩm thực, phương tiện di chuyển,... đều được các bạn trẻ đưa lên bản vẽ ý tưởng, thể hiện sự phá cách độc đáo về tư duy và sức sáng tạo không ngừng. Đặc biệt, bắt kịp với xu hướng mới của tổ chức Miss Universe, đa số bài dự thi đều chú trọng đến yếu tố trình diễn và tạo hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu, bên cạnhviệc đảm bảoyếu tố thẩm mỹ và thuần phong mỹ tục. Cùng với 05 bài thi được khán giả bình chọn nhiều nhất,sẽ có10 bài thi được hội đồng giám khảo lựa chọn sẽ bước vào Top 15, tham gia vòng thi thuyết trình trước hội đồng giám khảo. Hội đồng giám khảo gồm: nhà thiết kế Thuận Việt, nhà thiết Linh San, Hoa hậu H’Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng. Có kinh nghiệm 3 năm đồng hành cùng cuộc thi,nhà thiết kếThuận Việt là người hiểu rõ tiêu chí và định hướng của tổ chức Miss Universe đối với phần thi Trang phục dân tộc. Anh cũng là tác giả của trang phục dân tộc cho Phạm Hương (Miss Universe 2015), Trương Thị May (Miss Universe 2013), Diễm Hương (Miss Universe 2012), Hoàng My (Miss Universe 2011), Thùy Lâm (Miss Universe 2008). Là người đứng sau hai bộ trang phục dạ hội tạo nên thành công cho H’Hen Niê tại Miss Universe 2018, cũng như kinh nghiệm ngồi ghế giảm khảo tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, nhà thiết kế Linh Sansẽ ngồi ghế giám khảo để đưa ra những nhận xét chuyên mônnhằm tìm ra bộ trang phục dân tộc phù hợp nhất với Hoàng Thùy. Hoa hậu H’Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng có kinh nghiệm tham gia Miss Universe 2018 và Miss Universe 2016, cùng hai bộ trang phụcdân tộc từng gây bão cũng nhưtạo được ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế là “Bánh mì” và “Nàng Mây”. Với sự xuất hiện của Lệ Hằng và H' Hen Niê trong hội đồng giám khảo, chắc chắn sẽ góp phần tim ra bộ trang phục phù hợp với tiêu chí của Miss Universe. Xem video "Mẫu thiết kế trang phục Bàn thờ gây tranh cãi". Nguồn VTV1: