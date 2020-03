Soi tổ ấm của Kha Mỹ Vân sang Dubai sống cùng chồng Tây

Tháng 4/2017, Kha Mỹ Vân và ông xã ngoại quốc đăng ký kết hôn tại thành phố Assisi, Italy. Tháng 11 cùng năm, cặp đôi tổ chức đám cưới ở Việt Nam. Ông xã của Kha Mỹ Vân tên Luigi Menghini, là người Italy và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Cặp đôi sinh cùng ngày cùng tháng và tình cờ quen nhau trong một bữa tiệc tại Italy. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Kha Mỹ Vân khen chồng rất vui tính, chân thành và luôn quan tâm đến cô từ những điều nhỏ nhất. Ngoài ra, trong suốt thời gian Kha Mỹ Vân theo đuổi sự nghiệp người mẫu tại Italy, Luigi luôn động viên, ủng hộ chân dài này. Kha Mỹ Vân cho biết, cô rất may mắn khi tìm được một người đồng hành luôn yêu thương và thấu hiểu cho mình. Chồng của chân dài rất tâm lý, luôn dành thời gian cho vợ con.Chồng ngoại quốc của Kha Mỹ Vân còn là người nấu ăn rất ngon. Chân dài thường xuyên khoe hai vợ chồng tận hưởng những buổi tối cuối tuần ngọt ngào cùng nhau. Trước khi kết hôn, cặp đôi có hai năm hẹn hò, cùng cố gắng trò chuyện để vượt qua những khác biệt về văn hóa. Kha Mỹ Vân sinh con trai đầu lòng vào đúng ngày sinh nhật. Con trai của Kha Mỹ Vân được đặt tên là Domedico Leone Menghini, tên thân mật là Mao Mao. Kha Mỹ Vân tiết lộ con trai hiện tại rất hiếu động, biết bày tỏ thái độ giận dữ và thỉnh thoảng nằm ăn vạ. Bé Mao Mao được khen rất giống bố. Kha Mỹ Vân trở lại với công việc người mẫu sau một thời gian sinh con. Vợ chồng nữ người mẫu đang sống ở Dubai. Cả hai quyết định sẽ ở nơi này khoảng 1 năm. "Nếu việc làm ăn ở Dubai thuận lợi, vợ chồng tôi sẽ nán lại thêm, vì chất lượng cuộc sống tốt, dịch vụ rẻ so với mặt bằng chung ở châu Âu mặc dù những thứ khác rất đắt", chân dài chia sẻ trên Ngôi sao. Kha Mỹ Vân có bố mẹ chồng tâm lý, suy nghĩ phóng khoáng, ít khi can thiệp vào đời sống cá nhân của hai vợ chồng. Chân dài từng chia sẻ, bố mẹ chồng từng qua Việt Nam để thăm và chăm sóc cháu nội trong suốt 1 tháng. Mời quý độc giả xem video "Kha Mỹ Vân xuất hiện trong America's Next Top Model 2016". Nguồn Youtube

