Soi tình duyên bí ẩn của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang gây ồn ào vì đưa ra ý tưởng cảnh sát giao thông thay shipper giao hàng mùa dịch. Hiện tại, nam đạo diễn chưa lên tiếng về lùm xùm mà chỉ khóa trang cá nhân. Nguyễn Quang Dũng vẫn chưa lập gia đình dù đã ở tuổi 43. Do kín tiếng, nam đạo diễn chưa từng công khai bất kì mối tình nào. Năm 2019, chia sẻ trên Zing về hôn nhân, Nguyễn Quang Dũng tâm sự, ở tuổi 40 anh không quan trọng việc phải có con. “Thế giới này đông quá rồi. Mình không nhất thiết phải tạo thêm một người nữa mà mình cũng không biết sẽ ra sao? Nếu có thể mình cứ làm tốt những gì đang có đi, như phụ anh chị lo cho mấy đứa cháu, hoặc chia sẻ cho những em khó khăn", anh chia sẻ. Do hoạt động trong showbiz, Quang Dũng không tránh khỏi việc dính tin đồn tình ái với mỹ nhân Việt. Anh từng bị nghi hẹn hò siêu mẫu Thanh Hằng, kiện tướng dancesport Khánh Thi. Ảnh: Saostar Về tin đồn tình ái với “nàng thơ” Thanh Hằng, Quang Dũng trả lời úp mở: “"Kể cả tôi có tình cảm với Thanh Hằng cũng bình thường, mà không thì cũng bình thường. Tôi nghĩ không nhất thiết phải là yêu đương, nhưng khi người ta có tình cảm thì làm việc với nhau sẽ tốt hơn. Vì đây là nghề thuộc về cảm xúc mà, nếu tôi chọn một diễn viên mình không ưa vào vai diễn do tôi tưởng tượng ra thì làm sao tôi có thể làm việc được". Ảnh: Tiền Phong Thanh Hằng lại phản hồi về nghi vấn hẹn hò Quang Dũng: “Tôi nghĩ 5 năm cho mối quan hệ không phải là quá ngắn. Chúng tôi vượt qua những điều mọi người có thể nghĩ cho một mối quan hệ nam nữ". Ảnh: Saostar Năm 2012, trong cuộc phỏng vấn với Mốt và Cuộc sống, kiện tướng dancesport Khánh Thi bất ngờ xác nhận chuyện tình cảm với Quang Dũng. Ảnh: Mốt và cuộc sống Cô nói: “Thật ra chúng tôi đã thích nhau ba năm rồi, ngay từ khi làm Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên cơ, lần đầu gặp đã có cảm tình với nhau. Lúc đó anh ấy có bạn gái khác, nhưng cái phiêu của hai đứa với nhau là có. Lúc đó tôi có những vấn đề về nghề nên hay gọi điện hỏi han, rồi bẵng đi vài tháng tôi cũng chẳng hỏi nữa. Đến một ngày, tôi cảm thấy ngạc nhiên, sốc nhất là khi đến nhà bạn tôi chơi, anh ấy mở piano ra, tự chơi một bản nhạc và hát. Hình ảnh đó làm tôi… choáng, không nghĩ một gã xù xì như thế lại có thể làm được những điều đấy. Tôi bị đánh gục hoàn toàn từ giây phút đó”. Ảnh: Giáo dục Việt Nam Trước chia sẻ của Khánh Thi, Quang Dũng lại phủ nhận hai người hẹn hò, cũng như tin đồn đám cưới. “Có bao giờ tôi tự nhận mình và Khánh Thi yêu nhau đâu mà giờ có chuyện chia tay. Lúc người ta nói tôi yêu cũng không nói gì mà giờ người ta đồn im lặng thì tôi cũng vậy thôi... Tôi chưa có nhu cầu lấy vợ, vì tôi mới có 34 tuổi thôi", anh từng nói. Ảnh: Khoevadep Xem trailer phim Tiệc trăng máu. Nguồn BHD

