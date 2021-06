Soi thị phi của Khánh Vân - Sĩ Thanh trước tin đồn choảng nhau

Mới đây, Khánh Vân - Sĩ Thanh bác bỏ nghi vấn suýt choảng nhau tại tiệm nail. Khánh Vân thừa nhận cô hét to khi đến tiệm nail để xử lý móng tay bị lật nhưng không hề lời qua tiếng lại với Sĩ Thanh. Phía Sĩ Thanh khẳng định không bao giờ xen vào chuyện người khác. Trước ồn ào suýt đánh nhau, Khánh Vân - Sĩ Thanh vướng không ít lùm xùm. Khánh Vân từng bị chỉ trích mắc bệnh công chúa ở Sao nhập ngũ khi từ chối tắm chung rồi khóc nức nở, bỏ đi vì cho rằng bị đổ lỗi về chuyện Dương Hoàng Yến phải tắm muộn. Ảnh: Vietnamnet Giữa ồn ào, Khánh Vân cho biết, vì được bố mẹ, người thân cưng chiều nên quen luôn thói hay mè nheo. Khi tham gia Sao nhập ngũ, Khánh Vân chưa thích nghi được với môi trường do mới ở 1 ngày. Cô mong nhận được sự góp ý chân thành hơn là chỉ trích. Khánh Vân từng bị nghi dựa hơi Jack khi đăng tải một số bức ảnh chụp chung với Jack cùng lời chúc mừng sinh nhật. Giữa ồn ào, cô xóa bài đăng đồng thời khẳng định bản thân không có nhu cầu để nổi tiếng. Khánh Vân từng bị K.V tố nhắn tin "nhõng nhẽo" với bạn trai của cô - Phát La. Về phần mình, Khánh Vân khẳng định cô và Phát La chỉ là đồng nghiệp. Nữ diễn viên giải thích cô tặng bơ không chỉ Phát La mà còn có Lâm Vỹ Dạ, quản lý Trấn Thành - Hari Won. Tháng 1/2021, Khánh Vân gây xôn xao khi tuyên bố kiện họ hàng vì bị "đâm sau lưng" lập group antifan. Nữ diễn viên phim "Mắt biếc" cho biết, gia đình đã dành hơn 1 tháng để hoàn thành giấy tờ và bằng chứng khởi kiện. Sĩ Thanh cũng vướng không ít ồn ào hình ảnh. Năm 2018, cô lựa chọn mẫu váy cưới mỏng tang gây nhức mắt khi chụp ảnh tại các địa điểm nổi tiếng ở TPHCM. Sau đó, Sĩ Thanh lên tiếng xin lỗi đến khán giả vì không cân nhắc kỹ địa điểm chụp ảnh. Năm 2014, Sĩ Thanh tham gia bộ phim "Căn hộ số 69" có nội dung bị chê nhảm nhí, cảnh quay dung tục. Sau ồn ào phim "Căn hộ số 69", cô tung MV "Oh my chuối". MV này bị ném đá tơi tả vì vũ điệu phản cảm, nội dung, ca từ nhảm nhí. Ảnh: Đất Việt Sĩ Thành từng bị tố "đập hộp" hàng fake. Sau đó, hot girl đích thân mang chiếc túi ra store chính hãng để kiểm chứng độ thật/giả. Tại cửa hàng, nhân viên khẳng định, chiếc túi của Sĩ Thanh mang đến store là thật. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng chiếc túi Sĩ Thanh quay clip và đem ra store là 2 chiếc túi khác nhau. Ngoài ra, khi quay tới hóa đơn, Sĩ Thanh lấy tay che ngày mua. Xem video "Khánh Vân thất bại khi dọa Dương Hoàng Yến". Nguồn FBNV

Mới đây, Khánh Vân - Sĩ Thanh bác bỏ nghi vấn suýt choảng nhau tại tiệm nail. Khánh Vân thừa nhận cô hét to khi đến tiệm nail để xử lý móng tay bị lật nhưng không hề lời qua tiếng lại với Sĩ Thanh. Phía Sĩ Thanh khẳng định không bao giờ xen vào chuyện người khác. Trước ồn ào suýt đánh nhau, Khánh Vân - Sĩ Thanh vướng không ít lùm xùm. Khánh Vân từng bị chỉ trích mắc bệnh công chúa ở Sao nhập ngũ khi từ chối tắm chung rồi khóc nức nở, bỏ đi vì cho rằng bị đổ lỗi về chuyện Dương Hoàng Yến phải tắm muộn. Ảnh: Vietnamnet Giữa ồn ào, Khánh Vân cho biết, vì được bố mẹ, người thân cưng chiều nên quen luôn thói hay mè nheo. Khi tham gia Sao nhập ngũ, Khánh Vân chưa thích nghi được với môi trường do mới ở 1 ngày. Cô mong nhận được sự góp ý chân thành hơn là chỉ trích. Khánh Vân từng bị nghi dựa hơi Jack khi đăng tải một số bức ảnh chụp chung với Jack cùng lời chúc mừng sinh nhật. Giữa ồn ào, cô xóa bài đăng đồng thời khẳng định bản thân không có nhu cầu để nổi tiếng. Khánh Vân từng bị K.V tố nhắn tin "nhõng nhẽo" với bạn trai của cô - Phát La. Về phần mình, Khánh Vân khẳng định cô và Phát La chỉ là đồng nghiệp. Nữ diễn viên giải thích cô tặng bơ không chỉ Phát La mà còn có Lâm Vỹ Dạ, quản lý Trấn Thành - Hari Won. Tháng 1/2021, Khánh Vân gây xôn xao khi tuyên bố kiện họ hàng vì bị "đâm sau lưng" lập group antifan. Nữ diễn viên phim "Mắt biếc" cho biết, gia đình đã dành hơn 1 tháng để hoàn thành giấy tờ và bằng chứng khởi kiện. Sĩ Thanh cũng vướng không ít ồn ào hình ảnh. Năm 2018, cô lựa chọn mẫu váy cưới mỏng tang gây nhức mắt khi chụp ảnh tại các địa điểm nổi tiếng ở TPHCM. Sau đó, Sĩ Thanh lên tiếng xin lỗi đến khán giả vì không cân nhắc kỹ địa điểm chụp ảnh. Năm 2014, Sĩ Thanh tham gia bộ phim "Căn hộ số 69" có nội dung bị chê nhảm nhí, cảnh quay dung tục. Sau ồn ào phim "Căn hộ số 69", cô tung MV "Oh my chuối". MV này bị ném đá tơi tả vì vũ điệu phản cảm, nội dung, ca từ nhảm nhí. Ảnh: Đất Việt Sĩ Thành từng bị tố "đập hộp" hàng fake. Sau đó, hot girl đích thân mang chiếc túi ra store chính hãng để kiểm chứng độ thật/giả. Tại cửa hàng, nhân viên khẳng định, chiếc túi của Sĩ Thanh mang đến store là thật. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng chiếc túi Sĩ Thanh quay clip và đem ra store là 2 chiếc túi khác nhau. Ngoài ra, khi quay tới hóa đơn, Sĩ Thanh lấy tay che ngày mua. Xem video "Khánh Vân thất bại khi dọa Dương Hoàng Yến". Nguồn FBNV