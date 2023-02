Soi thành tích của nhan sắc Việt ở đấu trường Miss Universe

Nguyễn Thùy Lâm trở thành đại diện Việt Nam ở cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Ở sân chơi quốc tế, Thùy Lâm lọt vào top 15. Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Sau Nguyễn Thùy Lâm, liên tục mỹ nhân Việt trắng tay ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Một trong số đó là Võ Hoàng Yến. Cô từng vinh dự đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2009. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, Võ Hoàng Yến trượt top 15. Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Vũ Thị Hoàng My cũng trắng tay ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011. Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Lưu Thị Diễm Hương thất bại ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012. Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Từ năm 2013 đến 2017, đại diện Việt Nam: Trương Thị May, Phạm Thị Hương, Đặng Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thị Loan liên tục trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Năm 2018, H'hen Niê lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Đến nay, đây vẫn là thành tích tốt nhất của đại diện Việt Nam ở đấu trường nhan sắc này. Ảnh: VTV Hoàng Thùy tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019 và lọt top 20. Ảnh: VTV Khánh Vân tiếp nối chuỗi in top cho nhan sắc Việt với thành tích top 21 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 nhờ giải bình chọn của khán giả. Ảnh: Người lao động Kim Duyên vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021 nhờ giải bình chọn của khán giả. Ảnh: Infonet Ngọc Châu làm đứt chuỗi in top khi trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022. Ảnh: Zing Xem video "Minh Tú reaction phần thi trang phục dân tộc của Khánh Vân tại Miss Universe 2021". Nguồn Minh Tú

