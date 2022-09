Soi sự nghiệp của NSND Quốc Anh trước khi nghỉ hưu

Theo Dân Trí, NSND Quốc Anh (thứ hai bên phải) - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Chèo Hà Nội (Quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội) nhận quyết định nghỉ hưu vào ngày 30/8. Ảnh: Tiền Phong Trên Dân Trí, NSƯT Lê Tuấn - Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Chèo Hà Nội tiết lộ rằng NSND Quốc Anh sẵn sàng đi diễn không lấy cát-sê để ủng hộ Nhà hát sau khi nghỉ hưu. “Anh Quốc Anh nói, mặc dù về hưu nhưng sẽ luôn đồng hành, theo sát các anh em Nhà hát. Anh vẫn rất nhiệt huyết với sự nghiệp chèo và Nhà hát nên Nhà hát đi diễn ở đâu, cứ đề tên NSND Quốc Anh là anh sẽ lên đường, không cần cát-sê như đi diễn bên ngoài, chỉ cần hỗ trợ chút ít chi phí xăng xe", nghệ sĩ Lê Tuấn cho hay. Ảnh: Gia đình xã hội NSƯT Thu Huyền thay NSND Quốc Anh điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội. Chia sẻ với Tiền Phong, Thu Huyền cho biết: “Anh Quốc Anh là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của sân khấu chèo. Tài năng của anh được chứng minh và thể hiện bằng sự ghi nhận, yêu mến của khán giả. Anh cống hiến cho nghệ thuật chèo nói chung và Nhà hát Chèo Hà Nội nói riêng. Trong những năm lãnh đạo Nhà hát Chèo Hà Nội, anh vô cùng tâm huyết để đưa nghệ thuật chèo đến với khán giả, tâm huyết với nghề và sống tình cảm với anh em của nhà hát. Dưới thời lãnh đạo của anh, nhà hát xây dựng được rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, giữ vững được thương hiệu riêng của Nhà hát Chèo Hà Nội”. Ảnh: Dân Trí Theo Thể thao văn hóa, nghệ sĩ Quốc Anh sinh năm 1962 tại Vĩnh Lộc, Thanh Hoá. Năm 16 tuổi, anh ra Hà Nội theo học Trường Nghệ thuật Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu điện ảnh), đồng thời là diễn viên của Nhà hát chèo Việt Nam. Sau hơn 30 năm gắn bó với Nhà hát chèo Việt Nam, Quốc Anh chuyển về Nhà hát chèo Hà Nội. Ảnh: Tổ Quốc Ở Nhà hát chèo Hà Nội, NSND Quốc Anh được đạo diễn Doãn Hoàng Giang giao cho vai danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi trong vở “Oan khuất một thời”. Ảnh: Thể thao văn hóa Theo Công an nhân dân online, giới chuyên môn khẳng định về vai Nguyễn Trãi của Quốc Anh: "Với vai Nguyễn Trãi, Quốc Anh như một cầu thủ cừ khôi, xuất sắc nhất của làng bóng sút tung lưới và ghi nên bàn thắng đẹp nhất và không có cầu thủ thứ hai". Ảnh: Petro Times NSND Quốc Anh còn gây chú ý khi vào vai quan lớn "rởm" trong vở "Quan lớn về làng". Vở diễn này đoạt huy chương vàng trong cuộc thi Chèo hiện đại toàn quốc 2011. Ảnh: An ninh thủ đô NSND Quốc Anh gặt hái nhiều huy chương. Trong cuộc phỏng vấn với Petro Times năm 2014, nghệ sĩ Quốc Anh cho biết, anh đã đạt được huy chương vàng thứ 11 trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình. Ảnh: An ninh thủ đôTên tuổi của Quốc Anh được nhiều khán giả biết đến hơn qua những vai diễn trong hài Tết như vai Lang rỗ của "Thầy rởm", Lý lác của "Râu quặp", Lý trưởng của "Chôn nhời". Ảnh: Gia đình xã hội Dù bận rộn nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, Quốc Anh vẫn cố gắng tham gia hài Tết, chương trình truyền hình. Gia đình xã hội dẫn lời nam nghệ sĩ: “Mình diễn hài vì muốn đầu Xuân mang đến tiếng cười cho khán giả, nhưng trong thâm tâm, mình vẫn muốn làm chính kịch, mong có một vai diễn công phu, để đời như vai Nguyễn Trãi chẳng hạn”. Ảnh: Petro Times Trong cuộc phỏng vấn với Tổ quốc, Quốc Anh cho biết, Xuân Hinh là bạn diễn ăn ý nhất của anh. “Bởi chúng tôi có nhiều nét tương đồng: cùng xuất phát là nghệ sĩ chèo, cùng chung những quan điểm về nghiệp diễn, chúng tôi thường xuyên trao đổi, học hỏi lẫn nhau... Ở Xuân Hinh tôi học được chất hài dí dỏm nhưng thâm thuý, mới xem thì tủm tỉm cười nhưng xem lại, nghĩ lại mới thấy đa nghĩa, đa chiều đến độ nào”, Quốc Anh nói. Ảnh: VOV Xem trailer hài "Chôn nhời". Nguồn Youtube/ Thăng Long

