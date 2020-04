Soi sự nghiệp của Diễm My 9X bị khán giả miền Bắc chê diễn xuất

Diễm My 9X đang xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai Linh trong "Tình yêu và tham vọng". Cô nói bản thân có sự đồng cảm với nhân vật bởi cả hai hay nhận thiệt thòi về mình vì những người mình yêu thương. Diễm My không cố gắng diễn mà có những đoạn cứ đưa trải nghiệm sống của mình vào và theo cảm xúc đó để diễn. Với vai diễn mới nhất, Diễm My bị nhiều khán giả nhận xét thiếu tích cực về khả năng diễn xuất. Chia sẻ về việc này, nữ diễn viên bày tỏ khán giả miền Nam xem phim truyền hình tương đối dễ tính trong khi khán giả ngoài Bắc soi kỹ từng chi tiết, khó tiếp nhận những nhân tố mới. Diễm My đóng phim từ nhỏ. Lên 5 tuổi, cô được mẹ đưa đi thử vai trong phim "Vụ án Thanh Nga". Chỉ cần nghe nghệ sĩ Kim Cương hướng dẫn một lần, Diễm My đã thể hiện tốt. Ảnh: Zing Diễm My còn tham gia phim “Đứng dậy sau cơn mê”, “Bóng đêm cuộc tình”, “Đi qua lời nguyền”, "Sài Gòn tình ca". Trong ảnh, Diễm My bên nghệ sĩ Hoàng Phúc và Diễm Hương khi tham gia phim “Đứng dậy sau cơn mê”. Ảnh: Zing Năm 2007, Diễm My tái xuất với vai diễn trong phim “Mùa hè sôi động”. Đến tháng 11/2009, cô sang Mỹ du học nhưng vì một số lý do, sau một năm học và làm việc ở xứ người, nữ diễn viên trở về nước. Sau khi du học về, Diễm My tiếp tục học tại trường Đại học Ngoại thương TP. HCM và tham gia đóng phim, làm người mẫu. Ảnh: Zing Nữ diễn viên tham gia không ít dự án phim ảnh: “Váy hồng tầng 24”, “Mỹ nhân kế”, “ Thiên sứ 99”, “Dòng đời nghiệt ngã”, “Làn môi trong mưa”, “Kung Fu Phở”, “Để mai tính 2”. Tuy nhiên, cô được khán giả nhớ qua hình ảnh một mỹ nhân hơn là một diễn viên thực lực. Diễm My bắt đầu xóa bỏ những nhận xét thiếu tích cực về khả năng diễn xuất khi đóng vai Linh San đòi hỏi chiều sâu tâm lý trong “Gái già lắm chiêu”. Ảnh: Dân Việt Sau “Gái già lắm chiêu”, Diễm My tiếp tục xóa mác bình hoa di động với vai diễn nhà thiết kế thời trang Helen trong “Cô Ba Sài Gòn”. Ngô Thanh Vân từng nhận xét khả năng diễn xuất của Diễm My trong “Cô Ba Sài Gòn”: “Diễm My có một nội lực tiềm ẩn từ bên trong cộng với tinh thần học hỏi. Cô đã tích lũy cảm xúc và kinh nghiệm lên từng ngày. Vì thế thành công đến với cô cũng là điều hiển nhiên”. Ảnh: Saostar Mời quý độc giả xem trailer tập 2 "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Youtube

Diễm My 9X đang xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai Linh trong "Tình yêu và tham vọng". Cô nói bản thân có sự đồng cảm với nhân vật bởi cả hai hay nhận thiệt thòi về mình vì những người mình yêu thương. Diễm My không cố gắng diễn mà có những đoạn cứ đưa trải nghiệm sống của mình vào và theo cảm xúc đó để diễn. Với vai diễn mới nhất, Diễm My bị nhiều khán giả nhận xét thiếu tích cực về khả năng diễn xuất. Chia sẻ về việc này, nữ diễn viên bày tỏ khán giả miền Nam xem phim truyền hình tương đối dễ tính trong khi khán giả ngoài Bắc soi kỹ từng chi tiết, khó tiếp nhận những nhân tố mới. Diễm My đóng phim từ nhỏ. Lên 5 tuổi, cô được mẹ đưa đi thử vai trong phim "Vụ án Thanh Nga". Chỉ cần nghe nghệ sĩ Kim Cương hướng dẫn một lần, Diễm My đã thể hiện tốt. Ảnh: Zing Diễm My còn tham gia phim “Đứng dậy sau cơn mê”, “Bóng đêm cuộc tình”, “Đi qua lời nguyền”, "Sài Gòn tình ca". Trong ảnh, Diễm My bên nghệ sĩ Hoàng Phúc và Diễm Hương khi tham gia phim “Đứng dậy sau cơn mê”. Ảnh: Zing Năm 2007, Diễm My tái xuất với vai diễn trong phim “Mùa hè sôi động”. Đến tháng 11/2009, cô sang Mỹ du học nhưng vì một số lý do, sau một năm học và làm việc ở xứ người, nữ diễn viên trở về nước. Sau khi du học về, Diễm My tiếp tục học tại trường Đại học Ngoại thương TP. HCM và tham gia đóng phim, làm người mẫu. Ảnh: Zing Nữ diễn viên tham gia không ít dự án phim ảnh: “Váy hồng tầng 24”, “Mỹ nhân kế”, “ Thiên sứ 99”, “Dòng đời nghiệt ngã”, “Làn môi trong mưa”, “Kung Fu Phở”, “Để mai tính 2”. Tuy nhiên, cô được khán giả nhớ qua hình ảnh một mỹ nhân hơn là một diễn viên thực lực. Diễm My bắt đầu xóa bỏ những nhận xét thiếu tích cực về khả năng diễn xuất khi đóng vai Linh San đòi hỏi chiều sâu tâm lý trong “Gái già lắm chiêu”. Ảnh: Dân Việt Sau “Gái già lắm chiêu”, Diễm My tiếp tục xóa mác bình hoa di động với vai diễn nhà thiết kế thời trang Helen trong “Cô Ba Sài Gòn”. Ngô Thanh Vân từng nhận xét khả năng diễn xuất của Diễm My trong “Cô Ba Sài Gòn”: “Diễm My có một nội lực tiềm ẩn từ bên trong cộng với tinh thần học hỏi. Cô đã tích lũy cảm xúc và kinh nghiệm lên từng ngày. Vì thế thành công đến với cô cũng là điều hiển nhiên”. Ảnh: Saostar Mời quý độc giả xem trailer tập 2 "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Youtube