Soi phản ứng của Lý Nhã Kỳ khi dính tai bay vạ gió

Trong clip báo Phụ nữ TP.HCM đăng tải ngày 24/9, Đại Đức Thích Thanh Toàn - người bị tố gạ tình phóng viên đã nhắc tới mối quan hệ với nhiều mỹ nhân Việt trong đó có Lý Nhã Kỳ. Về phía mình, Lý Nhã Kỳ phủ nhận quen biết vị sư này. Chia sẻ trên Tri thức trẻ, Lý Nhã Kỳ cho biết cô từng không ít lần bị người khác mượn danh để làm ăn nhưng cô không lên tiếng vì thấy không đáng. Thậm chí, có lần nữ diễn viên còn bị kẻ xấu mạo danh Facebook, tài khoản để đi lừa tiền người khác. Lý Nhã Kỳ bày tỏ rằng cô cảm thấy bị xúc phạm trước những gì nhà sư Thích Thanh Toàn làm. Theo nữ diễn viên, xã hội cần xử lý nghiêm minh những hành vi mạo danh tên tuổi. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ phản ứng mạnh trước tin đồn. Ngày 14/4/2018, một số fanpage giải trí lan truyền tin đồn Lý Nhã Kỳ bị công an tạm giữ và đang chờ ngày hầu tòa. Trước nghi vấn bị bắt, cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam khéo léo phủ nhận. Trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ viết: “Các bạn bè phóng viên gọi hỏi thăm Kỳ. Nghe xong mình đang thắc mắc và nhớ hôm nay 14/4 đâu phải 1/4 đâu nhỉ. Hay là năm nay có 2 tháng 4 nhỉ. Hết 1/4 rồi nha các chế”. Tối ngày 15/4/2018, Lý Nhã Kỳ còn livestream đáp trả tin đồn. Cô nói: “Tôi nghe tin nhập kho vào tối qua. Nhập kho đâu đơn giản vậy, theo nguyên tắc kế toán phải có hóa đơn đỏ mới nhập kho được. Sao không đăng hóa đơn đỏ luôn, bởi vậy mới nói chưa đủ tầm”. Ngày 26/4/2018, tin đồn Lý Nhã Kỳ bị bắt khẩn cấp một lần nữa rộ lên. Trước nghi vấn này, nữ diễn viên phim "Mùa hè lạnh" phủ nhận. "Lại rộ tin tôi bị bắt à? Tin vịt tào lao thôi mà. Tôi vẫn bình thường, có sao đâu", Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên Tri thức trực tuyến. Khi vướng tin đồn bị bắt, rửa tiền, Lý Nhã Kỳ không chỉ livestream phủ nhận mà còn tươi tắn xuất hiện trong sự kiện. Ngoài ra, trả lời truyền thông lúc đó, nữ diễn viên cho biết cô chưa có động thái nào vì tin đồn không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô. Ảnh: VTC Tuy nhiên, nếu những tin đồn thất thiệt đi xa hơn, ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè và uy tín của Lý Nhã Kỳ trong công việc, cô sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Sau đó, nữ diễn viên không giải thích thêm về tin đồn mà tập trung làm việc. Năm 2017, Lý Nhã Kỳ bị tung tin đồn đột ngột qua đời vì mắc căn bệnh lạ. Sau khi trấn an người thân, Lý Nhã Kỳ buộc phải lên tiếng để khẳng định rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh. "Thật không hiểu vì sao những thông tin bịa đặt trắng trợn như thế này lại có thể tồn tại trong xã hội. Kỳ vẫn rất khỏe mạnh, vẫn làm việc mỗi ngày mà đã bị treo "di ảnh" như thế này”, nữ diễn viên bức xúc viết. Năm 2012, Lý Nhã Kỳ vướng tin đồn mang bầu khi cô trông đẫy đà trong chiếc váy rộng. Có nguồn tin còn cho rằng nữ diễn viên và bạn trai bằng tuổi gốc Bắc chuẩn bị làm đám cưới. Ảnh: Khám phá Trả lời Dân Trí, Lý Nhã Kỳ phủ nhận.“Tôi không hề có bầu, cũng chưa chuẩn bị làm đám cưới nào hết. Có thể là do chiếc váy rộng mà tôi mặc trong chuyến đi công tác Hà Nội khiến mọi người lầm tưởng tôi mang bầu”, cô nói. Ảnh: Khám phá Xem video "Lý Nhã Kỳ và công cuộc PR du lịch Việt". Nguồn VTC:

