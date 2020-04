Soi nhan sắc bị nghi “đại phẫu” của “cô Xuyến” Hoàng Yến

Năm 2019, diễn viên Hoàng Yến nhận được sự chú ý của khán giả khi đóng vai cô Xuyến si mê bố Sơn trong "Về nhà đi con". Ảnh: Vietnamnet Cô Xuyến trong "Về nhà đi con" có tạo hình trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: Ngôi sao Tuy nhiên, khi tham gia bộ phim "Những ngày không quên" được cho là phiên bản thời COVID-19 của "Về nhà đi con", Hoàng Yến khiến nhiều người bất ngờ vì gương mặt có nhiều thay đổi. Gương mặt của bà mẹ 3 con trông khác lạ trong "Những ngày không quên". Nhiều người đặt nghi vấn Hoàng Yến dao kéo gương mặt. "Cô Xuyến" của "Những ngày không quên" thừa nhận chỉnh sửa gương mặt một chút nhưng chủ yếu là làm lại răng. Nữ diễn viên cho rằng bản thân trông khác lạ còn do thay đổi kiểu tóc, dùng kính áp tròng màu cũng như góc chụp. Bà mẹ 3 con cho biết, do ngày bé ốm và uống nhiều thuốc kháng sinh nên hàm răng của cô bị xỉn màu. Cô từng nhiều lần định làm răng nhưng chưa thực hiện do sợ đau cũng như chồng ngăn cản. Trước sinh nhật của mình tháng 2 vừa qua, Hoàng Yến quyết định làm răng để tự tin hơn. Bà mẹ 3 con còn cắt tóc ngắn. Trước đó, cô "chung thủy" với mái tóc dài. Trước quyết định làm răng, thay đổi kiểu tóc của Hoàng Yến, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp khen ngợi cô trẻ đẹp hơn so với độ tuổi U50. Dù là bà mẹ 3 con, "cô Xuyến" của "Về nhà đi con" còn giữ được vóc dáng thon gọn. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ 4. Mời quý độc giả xem trailer tập 1 phim "Những ngày không quên". Nguồn Youtube

