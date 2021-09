Soi dàn diễn viên “Nàng Dae Jang Geum” sau 18 năm phim lên sóng

Bộ phim đình đám châu Á “ Nàng Dae Jang Geum” phát sóng từ năm 2003-2004. Nội dung phim kể về cô gái mồ côi, thông minh, xinh đẹp và tốt bụng tên Dae Jang Geum. Cùng nhìn lại dàn diễn viên “Nàng Dae Jang Geum” sau 18 năm phim lên sóng. Ảnh: Vietnamnet Từng được biết đến qua các bộ phim “Pháo hoa” hay “Anh em nhà bác sĩ”, Lee Young Ae để lại ấn tượng sâu đậm nhất với vai diễn Dae Jang Geum. Vào thời kỳ hoàng kim, cô là sao nữ có cát sê quảng cáo cao nhất xứ Hàn, khoảng 1,2 tỷ won cho mỗi hợp đồng. Sau khi đóng "Người đẹp báo thù" năm 2004, Lee Young Ae tạm xa màn ảnh. Đến năm 2016, cô tái xuất khi đóng phim cổ trang "Saimdang, the Herstory”. Năm 2020, Lee Young Ae đóng phim “Bring me home”. Cuối tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên xác nhận sẽ tham gia bộ phim cảnh sát hình sự “Koo Kyung Yi” với vai nữ thám tử. Ảnh: Khám phá Năm 2009, Lee Young Ae kết hôn với Jeong Ho Young - một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, đám cưới được tổ chức kín đáo ở Hawaii. 2 năm sau, nữ diễn viên phim "Nàng Dae Jang Geum" sinh đôi một trai, một gái. Hiện tại, ở tuổi 50, Lee Young Ae vẫn được xem là “quốc bảo nhan sắc”. Ảnh: News Ji Jin Hee ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khi đảm nhận vai đại nhân Min - một vị quan văn võ song toàn luôn giúp Jang Geum vượt qua những khó khăn thử thách. Ngoài “Nàng Dae Jang Geum”, anh còn gây ấn tượng khi đóng “Dong Yi”, “Love letter”, “Spring days”, “The great seer”, “Misty”… Ảnh: Khám phá Ji Jin Hee gặp gỡ Lee Soo Yeon - một nữ thiết kế đồ họa khi anh là một nhiếp ảnh gia, chưa bước chân vào showbiz. Cả hai yêu nhau 6 năm thì làm đám cưới. Hôn lễ của Ji Jin Hee diễn ra chỉ một vài tháng sau khi “Nàng Dae Jang Geum” hoàn thành. Sau gần 20 năm gắn bó, vợ chồng nam diễn viên có hai người con chung. Ảnh: Zing Trong “Nàng Dae Jang Geum”, Yang Mi Kyung đóng vai Mama Han - một người thầy hết mực yêu thương và dạy dỗ Jang Geum. Sau bộ phim này, cô vào vai bà mẹ trong các bộ phim truyền hình. Dự án gần đây nhất của Yang Mi Kyung là phim “Man in a veil” lên sóng năm 2020. Nữ diễn viên đã lập gia đình và kín tiếng về đời tư. Ảnh: Khám phá Kyun Mi Ri vào vai Mama Chuê trong “Nàng Dae Jang Geum. Ít năm trở lại đây, cô ít đóng phim vì tập trung kinh doanh. Năm 2016, Kyun Mi Ri xếp thứ 8 trong danh sách những đại gia chứng khoán của showbiz Hàn khi nắm trong tay 5,5 tỷ won giá trị cổ phiếu. Kyun Mi Ri kết hôn với nam diễn viên Im Young Gyu vào năm 1987 và ly hôn vào năm 1993 sau khi có 2 con gái. Năm 1998, cô tái hôn và có một cậu con trai. Ảnh: Zing Trong “Nàng Dae Jang Geum”, Hong Ri Na đóng cung nữ Choi - một cô gái giỏi giang nhưng tham vọng và hay đố kỵ với tài năng của Jang Geum. Năm 2005, nữ diễn viên thông báo kết hôn và mang thai con đầu lòng. Sau đó, cô đến Canada sinh sống và không trở lại showbiz. Ảnh: Thời đại plus Cung nữ Yeon Seng được biết đến là người bạn thân của Jang Geum. Nhân vật này hiền lành, dịu dàng giống như vẻ ngoài của nữ diễn viên Park Eun Hye ở đời thực. Sau bộ phim“Nàng Dae Jang Geum”, cô đóng nhiều phim, trong đó dự án đình đám nhất là “Son môi hồng”. Park Eun Hye kết hôn năm 2008 với doanh nhân Kim Han Sup và sinh đôi năm 2011. Năm 2018, cô tuyên bố hôn nhân tan vỡ. Ảnh: Yan Trong "Nàng Dae Jang Geum", Kim Hye Seon đóng vai mẹ của Dae Jang Geum. Sau bộ phim này, cô đóng loạt phim đình đám như: "Những nàng công chúa nổi tiếng", "Những bà nội trợ hành động", "Bí mật ở Cheongdamdong", “Thần y Hur Jun”. Nữ diễn viên kết hôn lần đầu tiên vào năm 1995 với chồng doanh nhân nhưng ly hôn năm 2003. Năm 2004, Kim Hye Seon tái hôn nhưng đến năm 2009 thì chia tay chồng thứ 2. Đến tháng 6/2016, cô và doanh nhân Lee Cha Yong (trong ảnh) bí mật tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, năm 2020, Kim Hye Seon tuyên bố đã chia tay Lee Cha Yong. Ảnh: News Xem nhạc phim Nàng Dae Jang Geum. Nguồn Vietnamnet

