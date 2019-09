Soi cuộc sống của Can Lộ Lộ sau khi bị đuổi khỏi showbiz

Năm 2011, Can Lộ Lộ liên tục xuất hiện với hình ảnh mặc phản cảm để gây chú ý. Vì bị coi là hiện tượng xấu của showbiz nên cô bị đuổi khỏi ngành giải trí vào năm 2013. Ảnh: Thời đại plus Cuộc sống sau khi bị cấm sóng trên truyền hình của Can Lộ Lộ có nhiều thay đổi. Ảnh: Dân Việt Cô kiếm tiền bằng việc đi hát ở quán bar hay hội chợ. Ảnh: Vietnamnet Đối với một bộ phận khán giả, Can Lộ Lộ vẫn là cái tên được chú ý. Ảnh: Sohu Người đẹp sinh năm 1985 có một vài vai diễn nhỏ trong các dự án phim. Ảnh: Thế giới trẻ Tuy nhiên, bị gắn mác là người đẹp tai tiếng nên Can Lộ Lộ từng bị dư luận phản ứng khi được cho là đóng phim. Ảnh: Zing Trong những năm qua, Can Lộ Lộ cố gắng thay đổi hình ảnh. Cô ăn mặc kín đáo hơn, tránh thị phi ồn ào. Sự thay đổi về hình ảnh của Can Lộ Lộ khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Không còn nhận ra một Can Lộ Lộ mặc những trang phục mát mẻ, phát ngôn gây tranh cãi. Can Lộ Lộ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Từng có tin đồn mỹ nhân họ Can lấy chồng, sinh con. Tuy nhiên, phía người đẹp lại chọn cách giữ im lặng. Ảnh: Vietnamnet Trên trang cá nhân, Can Lộ Lộ thường khoe ảnh bên bố mẹ và em gái. Còn nhớ, mẹ của Can Lộ Lộ cũng từng bị chỉ trích vì hùa theo con gái sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Ảnh: Thế giới trẻ Can Lộ Lộ tỏ ra ngoan hiền với hình ảnh chăm chỉ tham gia hoạt động từ thiện. Ảnh: Thế giới trẻCuộc sống của Can Lộ Lộ hiện khá bình yên. Mời quý độc giả xem video "Sao Hoa ngữ chật vật kiếm sống khi chưa nổi tiếng". Nguồn top sao hoa

